12:54 24.12.2025 (обновлено: 13:44 24.12.2025)
Поляки всегда склонны все превращать в политику, заявил Песков
Поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как правило, все-таки поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать все смыслы этой политики", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о стремлении Варшавы стать постоянным членом G20.
Как ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, которого цитируют польские СМИ, страна в декабре следующего года примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" и войдет в состав объединения.
