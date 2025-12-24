Поляки всегда склонны все превращать в политику, заявил Песков

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, которого цитируют польские СМИ, страна в декабре следующего года примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" и войдет в состав объединения.