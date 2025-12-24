Переговоры между военными Таиланда и Камбоджи продолжатся 25 декабря

БАНГКОК, 24 дек – РИА Новости. Переговоры военных Таиланда и Камбоджи о деэскалации пограничного конфликта и возобновлении действия режима прекращения огня в рамках двустороннего Общего комитета по границам на уровне секретариатов продолжатся в четверг, 25 декабря, заявил глава таиландской делегации на переговорах уровня секретариатов генерал-лейтенант Наттхапхонг Пхраукео, заместитель начальника главного штаба вооруженных сил Таиланда.
"Мы проговорили сегодня всего 35 минут, но это обычно для первого дня: стороны сверяются по темам переговоров и формулировкам. Завтра мы продолжим переговоры в полном составе делегаций обеих сторон во главе с ответственными секретарями Общего комитета по границам с таиландской и камбоджийской сторон", - сказал глава таиландской военной делегации в вечернем выпуске новостей государственного телеканала Thai PBS, передавшего репортаж с места проведения переговоров.
В репортаже телеканал Thai PBS отметил, что на таиландскую сторону в среду переходили только четыре представителя Камбоджи во главе с камбоджийским ответственным секретарем Общего комитета и один представитель группы официальных наблюдателей – военных атташе стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Две группы военных атташе АСЕАН работают с обеих сторон границы, представители обеих групп будут присутствовать на переговорах сторон в четверг.
Генерал Пхраукео заявил телеканалу, что надеется на хорошие результаты переговоров 25 декабря.
