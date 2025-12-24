Рейтинг@Mail.ru
Переговоры между военными Таиланда и Камбоджи продолжатся 25 декабря - РИА Новости, 24.12.2025
17:59 24.12.2025
Переговоры между военными Таиланда и Камбоджи продолжатся 25 декабря
Переговоры между военными Таиланда и Камбоджи продолжатся 25 декабря
Переговоры военных Таиланда и Камбоджи о деэскалации пограничного конфликта и возобновлении действия режима прекращения огня в рамках двустороннего Общего... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
таиланд
камбоджа
в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Переговоры между военными Таиланда и Камбоджи продолжатся 25 декабря

Переговоры Таиланда и Камбоджи о прекращении огня продолжатся 25 декабря

© AP Photo / Heng SinithВоенный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа. Архивное фото
БАНГКОК, 24 дек – РИА Новости. Переговоры военных Таиланда и Камбоджи о деэскалации пограничного конфликта и возобновлении действия режима прекращения огня в рамках двустороннего Общего комитета по границам на уровне секретариатов продолжатся в четверг, 25 декабря, заявил глава таиландской делегации на переговорах уровня секретариатов генерал-лейтенант Наттхапхонг Пхраукео, заместитель начальника главного штаба вооруженных сил Таиланда.
"Мы проговорили сегодня всего 35 минут, но это обычно для первого дня: стороны сверяются по темам переговоров и формулировкам. Завтра мы продолжим переговоры в полном составе делегаций обеих сторон во главе с ответственными секретарями Общего комитета по границам с таиландской и камбоджийской сторон", - сказал глава таиландской военной делегации в вечернем выпуске новостей государственного телеканала Thai PBS, передавшего репортаж с места проведения переговоров.
Заплыв вокруг острова Чанг - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Популярный у россиян таиландский остров Чанг безопасен, заявил МИД
23 декабря, 13:06
В репортаже телеканал Thai PBS отметил, что на таиландскую сторону в среду переходили только четыре представителя Камбоджи во главе с камбоджийским ответственным секретарем Общего комитета и один представитель группы официальных наблюдателей – военных атташе стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Две группы военных атташе АСЕАН работают с обеих сторон границы, представители обеих групп будут присутствовать на переговорах сторон в четверг.
Генерал Пхраукео заявил телеканалу, что надеется на хорошие результаты переговоров 25 декабря.
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На границе Таиланда и Камбоджи бои продолжаются накануне переговоров
23 декабря, 20:54
 
