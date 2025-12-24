Переговоры между военными Таиланда и Камбоджи продолжатся 25 декабря

"Мы проговорили сегодня всего 35 минут, но это обычно для первого дня: стороны сверяются по темам переговоров и формулировкам. Завтра мы продолжим переговоры в полном составе делегаций обеих сторон во главе с ответственными секретарями Общего комитета по границам с таиландской и камбоджийской сторон", - сказал глава таиландской военной делегации в вечернем выпуске новостей государственного телеканала Thai PBS, передавшего репортаж с места проведения переговоров.