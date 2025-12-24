Рейтинг@Mail.ru
14:26 24.12.2025 (обновлено: 14:43 24.12.2025)
Журова назвала лучшего спортсмена года в России
Журова назвала рекорд Овечкина главной победой России в спорте в 2025 году

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что считает рекорд хоккеиста Александра Овечкина главной победой российского спорта в 2025 году.
Овечкин в 2025 году обошел канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (911 против 894 шайб).
"Как и весь мир, меня поразил Александр Овечкин. В этом сезоне он забил рекордные голы, которые останутся на все времена и народы. Поэтому для меня рекорд в исполнении российского спортсмена, который никогда не скрывал своего гражданства, это главная победа. Я до сих пор под впечатлением", - сказала Журова.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Овечкин мощно врезал канадцу, но проиграл Панарину. Антирекорд стал ближе
