В Подмосковье у постояльцев пансионата выявили признаки шигеллеза

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. У заболевших постояльцев пансионата в Подмосковье, где произошло массовое отравление, по предварительным данным исследований, выявлены признаки шигеллеза, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

РФ Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий ранее сообщила о задержании гендиректора пансионата, где произошло массовое отравление пожилых постояльцев. В прокуратуре в свою очередь уточнили, что генеральный директор ООО "Патронаж" обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным следствия, с симптомами отравления были госпитализированы более 40 постояльцев, шесть пенсионеров скончались в течение нескольких суток. Всего же в пансионате находились 73 человека.

"По предварительным данным исследования, у заболевших выявлены признаки шигеллеза", - говорится в сообщении надзорного ведомства.