https://ria.ru/20251224/otravlenie-2064463223.html
В Подмосковье у постояльцев пансионата выявили признаки шигеллеза
В Подмосковье у постояльцев пансионата выявили признаки шигеллеза - РИА Новости, 24.12.2025
В Подмосковье у постояльцев пансионата выявили признаки шигеллеза
У заболевших постояльцев пансионата в Подмосковье, где произошло массовое отравление, по предварительным данным исследований, выявлены признаки шигеллеза,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T20:45:00+03:00
2025-12-24T20:45:00+03:00
2025-12-24T20:45:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932765819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db5a88580dfb2cfa0754e5edb8e556dc.jpg
https://ria.ru/20251220/sud-2063557811.html
https://ria.ru/20251220/otravlenie-2063531858.html
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье у постояльцев пансионата выявили признаки шигеллеза
В пансионате "Патронаж" у отравившихся выявили признаки шигеллеза
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. У заболевших постояльцев пансионата в Подмосковье, где произошло массовое отравление, по предварительным данным исследований, выявлены признаки шигеллеза, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий
ранее сообщила о задержании гендиректора пансионата, где произошло массовое отравление пожилых постояльцев. В прокуратуре в свою очередь уточнили, что генеральный директор ООО "Патронаж" обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".
По данным следствия, с симптомами отравления были госпитализированы более 40 постояльцев, шесть пенсионеров скончались в течение нескольких суток. Всего же в пансионате находились 73 человека.
"По предварительным данным исследования, у заболевших выявлены признаки шигеллеза", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре также добавили, что в ближайшее время суд с участием представителя Видновской городской прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.