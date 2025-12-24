Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье у постояльцев пансионата выявили признаки шигеллеза
20:45 24.12.2025
В Подмосковье у постояльцев пансионата выявили признаки шигеллеза
В Подмосковье у постояльцев пансионата выявили признаки шигеллеза - РИА Новости, 24.12.2025
В Подмосковье у постояльцев пансионата выявили признаки шигеллеза
У заболевших постояльцев пансионата в Подмосковье, где произошло массовое отравление, по предварительным данным исследований, выявлены признаки шигеллеза,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T20:45:00+03:00
2025-12-24T20:45:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
россия
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье у постояльцев пансионата выявили признаки шигеллеза

В пансионате "Патронаж" у отравившихся выявили признаки шигеллеза

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных оперативных служб
Сотрудники экстренных оперативных служб - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники экстренных оперативных служб. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. У заболевших постояльцев пансионата в Подмосковье, где произошло массовое отравление, по предварительным данным исследований, выявлены признаки шигеллеза, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий ранее сообщила о задержании гендиректора пансионата, где произошло массовое отравление пожилых постояльцев. В прокуратуре в свою очередь уточнили, что генеральный директор ООО "Патронаж" обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".
По данным следствия, с симптомами отравления были госпитализированы более 40 постояльцев, шесть пенсионеров скончались в течение нескольких суток. Всего же в пансионате находились 73 человека.
"По предварительным данным исследования, у заболевших выявлены признаки шигеллеза", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре также добавили, что в ближайшее время суд с участием представителя Видновской городской прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала