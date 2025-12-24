Рейтинг@Mail.ru
Совфед порекомендовал МИД восстанавливать отношения России и США
14:06 24.12.2025 (обновлено: 14:13 24.12.2025)
Совфед порекомендовал МИД восстанавливать отношения России и США
Совфед порекомендовал МИД восстанавливать отношения России и США
Совфед рекомендует МИД РФ продолжить работу над восстановлением полноформатных отношений РФ-США с учетом интересов России, говорится в постановлении палаты,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:06:00+03:00
2025-12-24T14:13:00+03:00
Совфед порекомендовал МИД восстанавливать отношения России и США

СФ рекомендовал МИД восстанавливать отношения РФ-США с учетом интересов России

Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совфед рекомендует МИД РФ продолжить работу над восстановлением полноформатных отношений РФ-США с учетом интересов России, говорится в постановлении палаты, принятом сенаторами по итогам выступления в Совете Федерации министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"Рекомендовать Министерству иностранных дел РФ: продолжить работу над восстановлением полноформатных российско-американских отношений на взаимовыгодной основе, выстраивать диалог с Соединенными Штатами Америки с учетом российских интересов, принимая во внимание важность устойчивого урегулирования ситуации на Украине путем устранения первопричин украинского конфликта", - говорится в документе.
При этом МИД РФ предлагается продолжить осуществление политики противодействия усилиям США по политизации Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и деятельности Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер
США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер
Вчера, 00:33
 
