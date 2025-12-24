Совфед порекомендовал МИД восстанавливать отношения России и США

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совфед рекомендует МИД РФ продолжить работу над восстановлением полноформатных отношений РФ-США с учетом интересов России, говорится в постановлении палаты, принятом сенаторами по итогам выступления в Совете Федерации министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.