"Калашnikov" в полном объеме отгрузил заказчику укороченные автоматы АК-15К
15:43 24.12.2025 (обновлено: 15:44 24.12.2025)
"Калашников" в полном объеме отгрузил заказчику укороченные автоматы АК-15К
"Калашников" в полном объеме отгрузил заказчику укороченные автоматы АК-15К
абу-даби, калашников (концерн)
Абу-Даби, Калашников (концерн)
"Калашnikov" в полном объеме отгрузил заказчику укороченные автоматы АК-15К

"Калашников" отгрузил заказчику укороченные АК-15К в окраске мультикам

© Фото : Концерн "Калашников"Автомат АК-15К в расцветке "Мультикам"
Автомат АК-15К в расцветке Мультикам - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Концерн "Калашников"
Автомат АК-15К в расцветке "Мультикам"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Калашников" изготовил и отгрузил заказчику укороченные автоматы АК-15К в расцветке "Мультикам" по контракту в полном объеме, сообщается в Telegram-канале концерна.
"Концерн "Калашников" в полном объеме и в установленные сроки изготовил и отгрузил новейшие 7,62 мм укороченные автоматы АК-15К заказчику в рамках контракта текущего года. Изделия выполнены в расцветке "Мультикам", которую стали использовать в производстве стрелкового оружия в 2025 году для максимально эффективной маскировки бойцов и их оружия в разных условиях военных действий", - говорится в сообщении.
В предприятии напомнили, что АК-15К впервые был представлен на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025 в Абу-Даби в феврале.
Абу-ДабиКалашников (концерн)
 
 
