"Калашников" в полном объеме отгрузил заказчику укороченные автоматы АК-15К

"Калашников" изготовил и отгрузил заказчику укороченные автоматы АК-15К в расцветке "Мультикам" по контракту в полном объеме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.12.2025
