https://ria.ru/20251224/orenburzhe-2064288827.html
Украинские дроны попытались атаковать предприятие в Оренбургской области
Украинские дроны попытались атаковать предприятие в Оренбургской области - РИА Новости, 24.12.2025
Украинские дроны попытались атаковать предприятие в Оренбургской области
Украинские БПЛА попытались атаковать предприятие в Оренбуржье, есть незначительные повреждения его инфраструктуры, сообщил губернатор области Евгений Солнцев в... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:32:00+03:00
2025-12-24T11:32:00+03:00
2025-12-24T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
евгений солнцев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евгений солнцев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), оренбургская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Евгений Солнцев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Оренбургская область
Украинские дроны попытались атаковать предприятие в Оренбургской области
Предприятие в Оренбургской области повреждено после атаки ВСУ