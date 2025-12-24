Рейтинг@Mail.ru
Украинские дроны попытались атаковать предприятие в Оренбургской области - РИА Новости, 24.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 24.12.2025 (обновлено: 11:33 24.12.2025)
Украинские дроны попытались атаковать предприятие в Оренбургской области
Украинские дроны попытались атаковать предприятие в Оренбургской области
Украинские дроны попытались атаковать предприятие в Оренбургской области

УФА, 24 дек - РИА Новости. Украинские БПЛА попытались атаковать предприятие в Оренбуржье, есть незначительные повреждения его инфраструктуры, сообщил губернатор области Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.
"Беспилотники ВСУ попытались атаковать один из промышленных объектов региона. Силами и средствами Минобороны РФ отражена эта атака. При этом незначительно повреждена инфраструктура предприятия",- сообщил Солнцев.
