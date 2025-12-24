https://ria.ru/20251224/orenburzhe-2064250667.html
В Оренбургской области упал сбитый беспилотник
В Оренбургской области упал сбитый беспилотник
В Оренбургской области упал сбитый беспилотник
Сбитый в Оренбуржье украинский беспилотник упал на территории населенного пункта, пострадавших нет, сообщил губернатор области Евгений Солнцев в своем... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:00:00+03:00
происшествия
оренбургская область
евгений солнцев
оренбургская область
происшествия, оренбургская область, евгений солнцев
Происшествия, Оренбургская область, Евгений Солнцев
