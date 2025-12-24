Одноклассники выяснили, как миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год

МОСКВА, 24 дек - пресс-служба ОК. Социальная сеть Одноклассники и финтех-компания ЮMoney провели опрос среди 1800 пользователей, чтобы выяснить, как отличаются новогодние традиции у разных поколений россиян. Согласно опросу, более половины (52%) зумеров (18-26 лет) предпочитают не праздновать Новый год в традиционном формате. В то же время для 76% миллениалов (27-42 лет) и 63% представителей поколения Х (43-58 лет) домашний ужин с семьей остается главным форматом праздника.

По результатам опроса, 52% зумеров предпочитают не праздновать Новый год. Для сравнения, среди миллениалов таких всего 10%, а среди поколения Х — 17%. Вместо домашнего застолья молодые люди выбирают вечеринки с друзьями (20%) или просто игнорируют праздник.

Старшие поколения, напротив, остаются верны классике. Ужин дома с семьей — главный сценарий для подавляющего большинства миллениалов (76%), иксов (63%) и бумеров (67%). Для них Новый год — это прежде всего ритуал преемственности и стабильности.

Несмотря на то, что подготовка к Новому году является одной из крупнейших статей расходов в году, большинство подходит к ней спонтанно. Более 60% представителей всех поколений старше 27 лет признались, что не планируют бюджет и действуют по ситуации. Однако молодежь, выросшая в цифровой среде, демонстрирует более прагматичный подход. Каждый пятый зумер (20%) использует для подготовки главные российские распродажи, такие как "черная пятница", а 13% целенаправленно копят бонусы и используют кешбэк для оптимизации трат.

Приоритеты в тратах также разнятся. Если миллениалы больше всего тратят на подарки (53%), то поколение Х и бумеры — на еду и напитки (63% и 66% соответственно), что подчеркивает их ориентацию на обильный праздничный стол как центр торжества. При этом, салат оливье и селедка под шубой остаются культурным кодом, объединяющим поколения. Их назвали обязательным атрибутом стола от 60% до 75% респондентов всех возрастов. Это подтверждают и данные ОК: в сервисе "Увлечения" в топ-5 публикаций, посвященных Новому году, вошли мастер-классы с рецептами праздничных традиционных салатов. Кроме того, пользователи соцсети активно смотрят контент про новогодний декор для дома своими руками, а также идеи макияжа и нарядных образов.

Традиции также становятся более персонализированными. Загадывание желания под бой курантов — ритуал, объединяющий большинство (более 50% во всех группах). Но появляются и новые, цифровые привычки: 40% зумеров считают важным сделать новогодний пост в соцсетях.

По данным сервиса ЮKassa, в преддверии праздников в декабре, традиционные подарки, такие как сувениры, открытки, парфюмерия и косметика, остаются востребованными — спрос на сувениры вырос на 45% по сравнению с прошлым месяцем, а на косметику — на 12%. Вместе с тем, среди миллениалов и зумеров наблюдается рост интереса к подаркам, связанным с личностным развитием и получением нового опыта: например, заметен годовой рост товаров для хобби (+3%), а также на книги (+28%).

