Рейтинг@Mail.ru
Одноклассники выяснили, как миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:14 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/odnoklassniki-2064278483.html
Одноклассники выяснили, как миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год
Одноклассники выяснили, как миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год - РИА Новости, 24.12.2025
Одноклассники выяснили, как миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год
Социальная сеть Одноклассники и финтех-компания ЮMoney провели опрос среди 1800 пользователей, чтобы выяснить, как отличаются новогодние традиции у разных... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:14:00+03:00
2025-12-24T11:14:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064276626_0:0:1700:956_1920x0_80_0_0_ed068894e73bddc593b70871f03bf0d9.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064276626_76:0:1624:1161_1920x0_80_0_0_1f0f569416acbcec32189656da82ee0d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Одноклассники выяснили, как миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год

© Фото предоставлено пресс-службой ОККак миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год
Как миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ОК
Как миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - пресс-служба ОК. Социальная сеть Одноклассники и финтех-компания ЮMoney провели опрос среди 1800 пользователей, чтобы выяснить, как отличаются новогодние традиции у разных поколений россиян. Согласно опросу, более половины (52%) зумеров (18-26 лет) предпочитают не праздновать Новый год в традиционном формате. В то же время для 76% миллениалов (27-42 лет) и 63% представителей поколения Х (43-58 лет) домашний ужин с семьей остается главным форматом праздника.
По результатам опроса, 52% зумеров предпочитают не праздновать Новый год. Для сравнения, среди миллениалов таких всего 10%, а среди поколения Х — 17%. Вместо домашнего застолья молодые люди выбирают вечеринки с друзьями (20%) или просто игнорируют праздник.
Старшие поколения, напротив, остаются верны классике. Ужин дома с семьей — главный сценарий для подавляющего большинства миллениалов (76%), иксов (63%) и бумеров (67%). Для них Новый год — это прежде всего ритуал преемственности и стабильности.
Несмотря на то, что подготовка к Новому году является одной из крупнейших статей расходов в году, большинство подходит к ней спонтанно. Более 60% представителей всех поколений старше 27 лет признались, что не планируют бюджет и действуют по ситуации. Однако молодежь, выросшая в цифровой среде, демонстрирует более прагматичный подход. Каждый пятый зумер (20%) использует для подготовки главные российские распродажи, такие как "черная пятница", а 13% целенаправленно копят бонусы и используют кешбэк для оптимизации трат.
Приоритеты в тратах также разнятся. Если миллениалы больше всего тратят на подарки (53%), то поколение Х и бумеры — на еду и напитки (63% и 66% соответственно), что подчеркивает их ориентацию на обильный праздничный стол как центр торжества. При этом, салат оливье и селедка под шубой остаются культурным кодом, объединяющим поколения. Их назвали обязательным атрибутом стола от 60% до 75% респондентов всех возрастов. Это подтверждают и данные ОК: в сервисе "Увлечения" в топ-5 публикаций, посвященных Новому году, вошли мастер-классы с рецептами праздничных традиционных салатов. Кроме того, пользователи соцсети активно смотрят контент про новогодний декор для дома своими руками, а также идеи макияжа и нарядных образов.
Традиции также становятся более персонализированными. Загадывание желания под бой курантов — ритуал, объединяющий большинство (более 50% во всех группах). Но появляются и новые, цифровые привычки: 40% зумеров считают важным сделать новогодний пост в соцсетях.
По данным сервиса ЮKassa, в преддверии праздников в декабре, традиционные подарки, такие как сувениры, открытки, парфюмерия и косметика, остаются востребованными — спрос на сувениры вырос на 45% по сравнению с прошлым месяцем, а на косметику — на 12%. Вместе с тем, среди миллениалов и зумеров наблюдается рост интереса к подаркам, связанным с личностным развитием и получением нового опыта: например, заметен годовой рост товаров для хобби (+3%), а также на книги (+28%).
© Фото предоставлено пресс-службой ОККак миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год
Как миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ОК
Как миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год

Об опросе

Опрос проводился среди 1800 пользователей ЮMoney, среди которых 70% мужчин и 30% женщин. Из них зумеры – от 18 до 26 лет (12% опрошенных), миллениалы — от 27 до 42 лет (40%), поколение Х — от 43 до 58 лет (38%), бумеры — старше 59 лет (10%).
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала