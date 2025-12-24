Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, в какое время детям нужно встречать Новый год - РИА Новости, 24.12.2025
16:32 24.12.2025 (обновлено: 17:48 24.12.2025)
Врач рассказала, в какое время детям нужно встречать Новый год
Врач рассказала, в какое время детям нужно встречать Новый год - РИА Новости, 24.12.2025
Врач рассказала, в какое время детям нужно встречать Новый год
Дошкольникам в Новый год необходимо соблюдать режим сна, младшим школьникам можно сдвинуть время отхода ко сну, но рекомендуется лечь до полуночи, а средние и... РИА Новости, 24.12.2025
Врач рассказала, в какое время детям нужно встречать Новый год

Борзакова: дошколятам в Новый год нужно лечь пораньше, младшим школьникам до 12

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНовогодняя Елка
Новогодняя Елка - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Новогодняя Елка. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дошкольникам в Новый год необходимо соблюдать режим сна, младшим школьникам можно сдвинуть время отхода ко сну, но рекомендуется лечь до полуночи, а средние и старшие школьники могут встретить праздник в основные часы, рассказала врач-педиатр детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой, заведующая организационно-методического отдела по педиатрии департамента здравоохранения Москвы Светлана Борзакова.
"Конечно, детям тоже хочется встретить Новый год, но мы должны ориентироваться на возраст. Если это дошкольники, то лучше соблюдать режим (сна - ред.), который был. Потому что иначе дети очень перевозбуждаются и устают. Если это младшие школьники, то мы можем немножко сдвинуть отход ко сну, немножко попозже ужин устроить, искусственные какие-то придуманные куранты (включить - ред.) тоже, но не сильно сдвигать, чтобы переход в полночь не был. А вот уже средние школьники, старшие школьники, они могут встретить Новый год, но (надо - ред.) немножко подольше поспать дать им", - сказала Борзакова журналистам.
Она отметила, что ни для дошкольников, ни для школьников на следующий день лучше не планировать какие-то большие мероприятия или встречи большой компанией, чтобы нервная система могла восстановиться.
Москва - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Куда пойти на Новый год: самые неожиданные праздничные шоу 2025-2026
