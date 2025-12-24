Врач рассказала, в какое время детям нужно встречать Новый год

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дошкольникам в Новый год необходимо соблюдать режим сна, младшим школьникам можно сдвинуть время отхода ко сну, но рекомендуется лечь до полуночи, а средние и старшие школьники могут встретить праздник в основные часы, рассказала врач-педиатр детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой, заведующая организационно-методического отдела по педиатрии департамента здравоохранения Москвы Светлана Борзакова.

"Конечно, детям тоже хочется встретить Новый год, но мы должны ориентироваться на возраст. Если это дошкольники, то лучше соблюдать режим (сна - ред.), который был. Потому что иначе дети очень перевозбуждаются и устают. Если это младшие школьники, то мы можем немножко сдвинуть отход ко сну, немножко попозже ужин устроить, искусственные какие-то придуманные куранты (включить - ред.) тоже, но не сильно сдвигать, чтобы переход в полночь не был. А вот уже средние школьники, старшие школьники, они могут встретить Новый год, но (надо - ред.) немножко подольше поспать дать им", - сказала Борзакова журналистам.