Набиуллина два раза была на заседаниях правительства в этом году
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в 2025 году приняла участие в двух заседаниях правительства, выяснило РИА Новости, изучив материалы кабмина. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:46:00+03:00
политика
россия
эльвира набиуллина
владимир путин
