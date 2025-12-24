Рейтинг@Mail.ru
17:46 24.12.2025
Набиуллина два раза была на заседаниях правительства в этом году
Набиуллина два раза была на заседаниях правительства в этом году
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в 2025 году приняла участие в двух заседаниях правительства, выяснило РИА Новости, изучив материалы кабмина. РИА Новости, 24.12.2025
2025
Набиуллина два раза была на заседаниях правительства в этом году

Набиуллина в 2025 году приняла участие в двух заседаниях правительства

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в 2025 году приняла участие в двух заседаниях правительства, выяснило РИА Новости, изучив материалы кабмина.
Всего за год правительство собиралось 45 раз.
Набиуллина посетила заседания правительства дважды: 24 сентября и 24 декабря.
И как раз перед сегодняшним прошла встреча президента России Владимира Путина с кабмином, где он попросил ее почаще бывать на заседаниях правительства.
Путин попросил главу ЦБ чаще бывать на заседаниях правительства
