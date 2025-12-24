В Петербурге симфонический оркестр выступил на станции "Горный институт"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика" под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова выступил на станции метро "Горный институт" в Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Чтобы попасть на концерт классической музыки, в Петербурге иногда достаточно просто оказаться в метро. Спасибо Санкт-Петербургскому государственному симфоническому оркестру "Классика" и маэстро Александру Канторову за такие моменты. Они очень точно передают атмосферу нашего города", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил городской комитет по транспорту, такой концерт состоялся впервые в истории петербургского метро. На станции "Горный институт", открытой ровно год назад, состоялся предновогодний концерт с символичным названием "Следующая остановка - классика".