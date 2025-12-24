Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге симфонический оркестр выступил на станции "Горный институт" - РИА Новости, 24.12.2025
Культура
 
20:37 24.12.2025
В Петербурге симфонический оркестр выступил на станции "Горный институт"
В Петербурге симфонический оркестр выступил на станции "Горный институт" - РИА Новости, 24.12.2025
В Петербурге симфонический оркестр выступил на станции "Горный институт"
Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика" под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова выступил на станции метро... РИА Новости, 24.12.2025
санкт-петербург, россия, александр беглов
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
В Петербурге симфонический оркестр выступил на станции "Горный институт"

Симфонический оркестр "Классика" выступил на станции метро "Горный институт"

© РИА НовостиСтанция метро "Горный институт"
Станция метро Горный институт - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости
Станция метро "Горный институт". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика" под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова выступил на станции метро "Горный институт" в Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Чтобы попасть на концерт классической музыки, в Петербурге иногда достаточно просто оказаться в метро. Спасибо Санкт-Петербургскому государственному симфоническому оркестру "Классика" и маэстро Александру Канторову за такие моменты. Они очень точно передают атмосферу нашего города", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщил городской комитет по транспорту, такой концерт состоялся впервые в истории петербургского метро. На станции "Горный институт", открытой ровно год назад, состоялся предновогодний концерт с символичным названием "Следующая остановка - классика".
"Звуки оркестра превратили обычную платформу в импровизированный концертный зал. В программе прозвучали фрагменты произведений Моцарта, Чайковского и Иоганна Штрауса - музыка, которая ассоциируется с праздником, светом и ожиданием чуда", - отмечается в сообщении.
КультураСанкт-ПетербургРоссияАлександр Беглов
 
 
