Елена Харламова рассказала о планах проекта "Музейные маршруты" в 2026 году - РИА Новости, 24.12.2025
11:43 24.12.2025
Елена Харламова рассказала о планах проекта "Музейные маршруты" в 2026 году
Елена Харламова рассказала о планах проекта "Музейные маршруты" в 2026 году
Проект "Музейные маршруты" в 2026 году пройдет в Мурманске, Апатитах и Саранске, сообщила директор департамента музеев и поддержки циркового искусства... РИА Новости, 24.12.2025
музеи, выставки, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), государственный эрмитаж, михаил пиотровский, мурманск, россия, апатиты, саранск, архип куинджи, государственный русский музей
Елена Харламова рассказала о планах проекта "Музейные маршруты" в 2026 году

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФГлава департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проект "Музейные маршруты" в 2026 году пройдет в Мурманске, Апатитах и Саранске, сообщила директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Елена Харламова.
"Проект "Музейные маршруты", который объединяет специалистов, помогает внедрять лучшие практики и выстраивать долгосрочные партнерства. Поэтому мы приняли решение в 2026 году провести сессии в новых для проекта регионах – летом мероприятия пройдут в Мурманской области, осенняя сессия состоится в Республике Мордовия. Итоги традиционно подведем в декабре в Москве", – рассказала она в ходе итоговой сессии "Музейных маршрутов" в этом году.

Также Харламова сообщила, что в рамках национального проекта "Семья" будут реализованы выставки не менее чем в 32 субъектах Российской Федерации. Кроме того, продолжится работа по созданию концепции развития музеев России до 2030 года совместно с Союзом музеев России под руководством генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Глава департамента подчеркнула, что в 2025 году федеральные музеи продемонстрировали значительный рост посещаемости, в качестве примера она привела масштабные выставки Русского музея "Наш авангард" и "Архип Куинджи. Иллюзия света", чья общая посещаемость проектов к концу года составила более 430 тысяч человек.
Музейные маршруты РоссииМузеиВыставкиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Государственный ЭрмитажМихаил ПиотровскийМурманскРоссияАпатитыСаранскАрхип КуинджиГосударственный Русский музей
 
 
