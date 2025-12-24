Елена Харламова рассказала о планах проекта "Музейные маршруты" в 2026 году

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проект "Музейные маршруты" в 2026 году пройдет в Мурманске, Апатитах и Саранске, сообщила директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Елена Харламова.
"Проект "Музейные маршруты", который объединяет специалистов, помогает внедрять лучшие практики и выстраивать долгосрочные партнерства. Поэтому мы приняли решение в 2026 году провести сессии в новых для проекта регионах – летом мероприятия пройдут в Мурманской области, осенняя сессия состоится в Республике Мордовия. Итоги традиционно подведем в декабре в Москве", – рассказала она в ходе итоговой сессии "Музейных маршрутов" в этом году.
Также Харламова сообщила, что в рамках национального проекта "Семья" будут реализованы выставки не менее чем в 32 субъектах Российской Федерации. Кроме того, продолжится работа по созданию концепции развития музеев России до 2030 года совместно с Союзом музеев России под руководством генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Глава департамента подчеркнула, что в 2025 году федеральные музеи продемонстрировали значительный рост посещаемости, в качестве примера она привела масштабные выставки Русского музея "Наш авангард" и "Архип Куинджи. Иллюзия света", чья общая посещаемость проектов к концу года составила более 430 тысяч человек.
