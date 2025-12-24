Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мошенники начали похищать персональные данные россиян под предлогом оформления пропуска в военкомат, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По информации ведомства, мошенники звонят гражданам, представляются сотрудниками военкоматов и убеждают в необходимости посетить военкомат, чтобы оцифровать личные данные.

После этого граждан убеждают, что территория военкомата - режимный объект, поэтому для прохода необходимы повестка или пропуск. При этом мошенники заявляют, что не могут выслать повестку, из-за чего необходимо оформить пропуск.