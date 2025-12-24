Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата - РИА Новости, 24.12.2025
07:36 24.12.2025
Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата
2025
общество, новый год
Общество, Новый год
Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата

РИА Новости: мошенники крадут данные, якобы оформляя пропуск в военкомат

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мошенники начали похищать персональные данные россиян под предлогом оформления пропуска в военкомат, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По информации ведомства, мошенники звонят гражданам, представляются сотрудниками военкоматов и убеждают в необходимости посетить военкомат, чтобы оцифровать личные данные.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
После этого граждан убеждают, что территория военкомата - режимный объект, поэтому для прохода необходимы повестка или пропуск. При этом мошенники заявляют, что не могут выслать повестку, из-за чего необходимо оформить пропуск.
Злоумышленники уверяют, что для пропуска нужны персональные данные, а запросить их в архиве якобы не представляется возможным. Таким образом мошенники убеждают граждан назвать свои паспортные данные.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Мошенники обманывают россиян под видом игры в "Тайного Санту"
