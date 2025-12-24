Названы самые популярные способы обмана россиян перед Новым годом

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Фальшивый "Тайный Санта" и фейковые розыгрыши призов стали самыми распространенными способами обмана россиян перед Новым годом - мошенники пытаются выманить деньги и данные пользователей, говорится в совместном исследовании F6 и RuStore, данные которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Одной из наиболее популярных схем мошенничества в конце 2025 года стала онлайн-афера, замаскированная под "Тайного Санту". Мошенники создают фальшивые сайты, предлагая пользователям участвовать в игре для исполнения новогодних желаний. В результате участники заполняют анкеты и указывают, что они хотят получить в подарок. После чего их перенаправляют в боты в мессенджерах, которые предлагают подписаться пользователям на фишинговые каналы", - говорится в исследовании .
"В 2025 году повысилось количество фальшивых розыгрышей, что традиционно становится причиной финансовых потерь пользователей. Пользователям обещают призы - от смартфонов до денежных выигрышей, но на практике сайт перенаправляет в пункты выдачи, где выясняется, что приза нет в наличии. Далее пользователям предлагают оплатить "пошлину" за "выигранный" подарок", - уточняется там же.
По данные аналитиков, только с помощью одного такого фишингового ресурса за период с 10 по 16 декабря мошенники похитили около 200 тысяч рублей. По аналогичной схеме злоумышленники действовали, предлагая пользователям арендовать загородные дома. За несколько месяцев они похитили более 2,3 миллиона рублей у 300 пользователей.
Еще одним распространенным способом обмана перед праздниками стали фальшивые Telegram-каналы, где "продавались" деликатесы якобы от производителей с Дальнего Востока и Севера России. Так, например, за килограмм камчатского краба мошенники требовали 2200 рублей, за аналогичный вес гребешка или мидий - по 1000 рублей, а за 250 граммов икры - 2400 рублей. С пользователей, которые хотели совершить заказ, требовали предоплату, после получения которой мошенники пропадали.
Россиян предупредили о новогодних мошеннических схемах
7 декабря, 04:25
"За последние годы мы видели огромное количество мошеннических схем, которые активизируются аккурат под Новый год: продажа фейковых билетов на новогодние мероприятия, покупка елок и подарков, аренда коттеджей и номеров отелей на новогодние праздники, бронирование авиабилетов. К сожалению, в предпраздничной суете и спешке многие пользователи часто теряют бдительность и попадаются в сети мошенников", - прокомментировал руководитель департамента Digital Risk Protection F6 Станислав Гончаров.
Эксперты советуют россиянам не участвовать в розыгрышах и лотереях на неофициальных сайтах, всегда проверять доменные имена с помощью специализированных сервисов и обращать внимание на дату создания сайта, чтобы не попасть на мошенников, которые готовят свои ресурсы за несколько дней до запуска схемы.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00