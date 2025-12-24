В Мордовии задержали подозреваемых в незаконном обналичивании большой суммы

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны жители республики Мордовия, причастные к неправомерному обороту средств платежей (изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты)... Общая сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила пять миллиардов рублей", - говорится в сообщении.