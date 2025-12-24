Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии задержали подозреваемых в незаконном обналичивании большой суммы
10:58 24.12.2025 (обновлено: 17:13 24.12.2025)
В Мордовии задержали подозреваемых в незаконном обналичивании большой суммы
В Мордовии задержали подозреваемых в незаконном обналичивании большой суммы - РИА Новости, 24.12.2025
В Мордовии задержали подозреваемых в незаконном обналичивании большой суммы
Задержаны четыре жителя Мордовии, которые примерно за два года обналичили более пяти миллиардов рублей с помощью чужих банковских карт, возбуждено уголовное... РИА Новости, 24.12.2025
2025
Задержание жителей Мордовии, которые незаконно обналичили более 5 миллиардов рублей
Подозреваемые приобрели 100 банковских карт и данные для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. Их они передавали своим сообщникам в Москве и использовали для обналичивания денег. Возбуждено дело о неправомерном обороте средств платежей.
происшествия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Мордовии задержали подозреваемых в незаконном обналичивании большой суммы

В Мордовии 4 человек задержали за незаконное обналичивание 5 млрд рублей

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Задержаны четыре жителя Мордовии, которые примерно за два года обналичили более пяти миллиардов рублей с помощью чужих банковских карт, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны жители республики Мордовия, причастные к неправомерному обороту средств платежей (изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты)... Общая сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила пять миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что группа из четырех молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество для незаконного оборота средств платежей. В период с 2023 по 2025 год подозреваемые приобрели у жителей региона более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания "Клиент-банк". Приобретенные платежные реквизиты они затем передавали своим связям в Москве для использования в преступных целях.
По данным ФСБ, у подозреваемых изъяты более 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование.
"Следственным подразделением УФСБ России по республике Мордовия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей), двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, у остальных подписка о невыезде", - добавляется в сообщении.
