В Мордовии задержали подозреваемых в незаконном обналичивании большой суммы

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Задержаны четыре жителя Мордовии, которые примерно за два года обналичили более пяти миллиардов рублей с помощью чужих банковских карт, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны жители республики Мордовия, причастные к неправомерному обороту средств платежей (изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты)... Общая сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила пять миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что группа из четырех молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество для незаконного оборота средств платежей. В период с 2023 по 2025 год подозреваемые приобрели у жителей региона более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания "Клиент-банк". Приобретенные платежные реквизиты они затем передавали своим связям в Москве для использования в преступных целях.
По данным ФСБ, у подозреваемых изъяты более 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование.
"Следственным подразделением УФСБ России по республике Мордовия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей), двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, у остальных подписка о невыезде", - добавляется в сообщении.