В Молдавии раскрыли организацию незаконной миграции украинцев - РИА Новости, 24.12.2025
23:05 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/moldavija-2064475398.html
В Молдавии раскрыли организацию незаконной миграции украинцев
В Молдавии раскрыли организацию незаконной миграции украинцев - РИА Новости, 24.12.2025
В Молдавии раскрыли организацию незаконной миграции украинцев
Молдавская погранполиция раскрыла преступную группировку, которая специализируется на организации незаконной миграции граждан Украины, за каждого мигранта... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T23:05:00+03:00
2025-12-24T23:05:00+03:00
в мире
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Молдавии раскрыли организацию незаконной миграции украинцев

В Молдавии раскрыли банду, помогавшую незаконной миграции граждан Украины

КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Молдавская погранполиция раскрыла преступную группировку, которая специализируется на организации незаконной миграции граждан Украины, за каждого мигранта взималась плата в размере 10 тысяч долларов, сообщает в среду пресс-служба погранполиции.
«
"В результате специальных следственных мероприятий… было установлено, что… члены организованной преступной группировки содействовали незаконному въезду граждан Украины, их пребыванию и транзиту по территории Республики Молдова, способствуя незаконному пересечению государственной границы с Украины в Республику Молдова с конечным пунктом назначения в странах-членах Европейского союза", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Житель Украины попытался перелететь в Молдавию на параплане
8 августа, 12:05
Поясняется, что на основании собранных доказательств пограничники провели обыски в домах нескольких лиц, фигурирующих в деле, и изъяли вещественные доказательства. "В результате следственных действий задержан на 72 часа человек, игравший руководящую роль в преступной группе, другие участники находятся под следствием на свободе, а один из активных членов группировки объявлен в розыск", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что за каждого украинского мигранта взималась сумма в размере 10 тысяч долларов.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Мужчина пытался бежать с Украины в Молдавию в цистерне с маслом
18 апреля, 19:21
 
В миреУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
