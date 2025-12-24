В Молдавии раскрыли организацию незаконной миграции украинцев

Поясняется, что на основании собранных доказательств пограничники провели обыски в домах нескольких лиц, фигурирующих в деле, и изъяли вещественные доказательства. "В результате следственных действий задержан на 72 часа человек, игравший руководящую роль в преступной группе, другие участники находятся под следствием на свободе, а один из активных членов группировки объявлен в розыск", - отмечается в сообщении.