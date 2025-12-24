https://ria.ru/20251224/mishustin-2064380868.html
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
Правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.12.2025
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Регулярно обновляем этот список. В начале текущего года его расширили еще на 18 новых наименований. Сегодня добавим еще восемь, которые применяются при лечении анемии, нитропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований", — сказал он на заседании.
Он уточнил, что всего в этом перечне уже свыше 800 медикаментов, при этом большинство из них — российские.
"В ближайшие пять лет доля жизненно необходимых и важнейших препаратов российского производства должна быть увеличена до 90 процентов", — подчеркнул Мишустин
Премьер призвал министров делать все, чтобы у россиян, особенно со сложными и угрожающими жизни диагнозами, были необходимые лекарственные средства. На это нацелены профильный национальный проект и стратегия развития здравоохранения до 2030 года, добавил он.