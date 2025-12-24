Рейтинг@Mail.ru
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
24.12.2025
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
Правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.12.2025
россия, михаил мишустин, медицина, правительство рф, общество, здоровье - общество, здоровье
Россия, Михаил Мишустин, Медицина, Правительство РФ, Общество, Здоровье - Общество, Здоровье
Лекарственные препараты
Лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Регулярно обновляем этот список. В начале текущего года его расширили еще на 18 новых наименований. Сегодня добавим еще восемь, которые применяются при лечении анемии, нитропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований", — сказал он на заседании.
Он уточнил, что всего в этом перечне уже свыше 800 медикаментов, при этом большинство из них — российские.
"В ближайшие пять лет доля жизненно необходимых и важнейших препаратов российского производства должна быть увеличена до 90 процентов", — подчеркнул Мишустин.
Премьер призвал министров делать все, чтобы у россиян, особенно со сложными и угрожающими жизни диагнозами, были необходимые лекарственные средства. На это нацелены профильный национальный проект и стратегия развития здравоохранения до 2030 года, добавил он.
РоссияМихаил МишустинМедицинаПравительство РФОбществоЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
