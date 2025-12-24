Рейтинг@Mail.ru
Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учили в семье
Культура
 
18:25 24.12.2025
Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учили в семье
Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учили в семье - РИА Новости, 24.12.2025
Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учили в семье
Народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков, получая из рук президента России Владимира Путина Орден Святого апостола Андрея Первозванного,... РИА Новости, 24.12.2025
Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учили в семье

Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учила мама

Президент РФ Владимир Путин и народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград в Кремле - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград в Кремле
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков, получая из рук президента России Владимира Путина Орден Святого апостола Андрея Первозванного, поблагодарил главу государства и напомнил жизненный принцип, которому его учила мама - писательница и переводчица Наталья Кончаловская.
Путин вручает государственные награды в среду в Кремле. Российский лидер отметил на церемонии стремление Михалкова защищать российскую культуру и его преданность отечеству.
Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Стать неудобными": на что указал Никита Михалков в Госдуме
22 декабря, 17:00
"Мама учила: никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живёт лучше тебя. Суди о своей жизни по жизни тех, кто живёт хуже, их намного больше, и ты избежишь огромного количества проблем, твоя жизнь будет наполнена не горечью того, что есть у других, а у тебя нет, а счастьем и радостью от того, что и у тебя есть то, что есть", - рассказал Михалков на церемонии.
Кинорежиссер пожал Путину руку и поблагодарил.
"Я знаю, Владимир Владимирович, что и ваша мама, и ваша бабушка, они учили вас тому же. И я очень рад, что в этом смысле мы с вами счастливые люди. Спасибо", - заключил Михалков.
Указ о награждении Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного с формулировкой "За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность" вышел 21 октября - в день 80-летнего юбилея кинорежиссера.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Потерянный стержень". Предупреждение Никиты Михалкова о будущем России
4 декабря, 15:44
 
Культура
 
 
