Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учили в семье
Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учили в семье - РИА Новости, 24.12.2025
Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учили в семье
Народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков, получая из рук президента России Владимира Путина Орден Святого апостола Андрея Первозванного,... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков, получая из рук президента России Владимира Путина Орден Святого апостола Андрея Первозванного, поблагодарил главу государства и напомнил жизненный принцип, которому его учила мама - писательница и переводчица Наталья Кончаловская.
Путин
вручает государственные награды в среду в Кремле. Российский лидер отметил на церемонии стремление Михалкова
защищать российскую культуру и его преданность отечеству.
"Мама учила: никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живёт лучше тебя. Суди о своей жизни по жизни тех, кто живёт хуже, их намного больше, и ты избежишь огромного количества проблем, твоя жизнь будет наполнена не горечью того, что есть у других, а у тебя нет, а счастьем и радостью от того, что и у тебя есть то, что есть", - рассказал Михалков на церемонии.
Кинорежиссер пожал Путину руку и поблагодарил.
"Я знаю, Владимир Владимирович, что и ваша мама, и ваша бабушка, они учили вас тому же. И я очень рад, что в этом смысле мы с вами счастливые люди. Спасибо", - заключил Михалков.
Указ о награждении Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного с формулировкой "За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность" вышел 21 октября - в день 80-летнего юбилея кинорежиссера.