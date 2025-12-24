Рейтинг@Mail.ru
Медведев предложил признавать продвигающих идею деколонизации экстремистами - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064280049.html
Медведев предложил признавать продвигающих идею деколонизации экстремистами
Медведев предложил признавать продвигающих идею деколонизации экстремистами - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев предложил признавать продвигающих идею деколонизации экстремистами
Все общественные структуры, продвигающие идею "деколонизации России", должны войти как минимум в список нежелательных, а как максимум - экстремистских, считает... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:20:00+03:00
2025-12-24T11:20:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953405681_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8b0f97dee7a229587221c5825a2a73e4.jpg
https://ria.ru/20251222/es-2063729455.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953405681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed436c6dd9fd3d898dd647396859884b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев предложил признавать продвигающих идею деколонизации экстремистами

Медведев: продвигающие деколонизацию структуры нужно признавать экстремистскими

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Все общественные структуры, продвигающие идею "деколонизации России", должны войти как минимум в список нежелательных, а как максимум - экстремистских, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В среду в журнале "Родина" была опубликована его статья под названием "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"Абсолютно все структуры — общественные объединения, НПО, культурные учреждения, СМИ и т.д., кормящиеся на ниве "деколонизации России", — должны войти как минимум в список нежелательных организаций, а как максимум — экстремистских и террористических", - написал Медведев в своей статье.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Она слаба". На Западе резко высказались о России
22 декабря, 05:39
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала