Медведев предложил признавать продвигающих идею деколонизации экстремистами
Медведев предложил признавать продвигающих идею деколонизации экстремистами
Все общественные структуры, продвигающие идею "деколонизации России", должны войти как минимум в список нежелательных, а как максимум - экстремистских, считает... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:20:00+03:00
2025-12-24T11:20:00+03:00
2025-12-24T11:20:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
Медведев предложил признавать продвигающих идею деколонизации экстремистами
Медведев: продвигающие деколонизацию структуры нужно признавать экстремистскими