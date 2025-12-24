Медведев заявил о связях британских спецслужб с националистами на Украине

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британские спецслужбы в 1940-1950 годы готовили диверсантов из украинских нацистских преступников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по его словам, от англичан не отставали и американцы, планировавшие забросить в СССР 200 националистов для подрывной деятельности.
"Безусловно, не только с руки Вашингтона кормились украинские отщепенцы. Заметную роль во взращивании политического украинства, усилении его террористической сущности, максимального привлечения на свою сторону бывших нацистских преступников из числа коллаборационистов "Незалежной" играли и англичане", - написал Медведев в статье для журнала "Родина" "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
Медведев назвал весьма примечательными показания руководителя "службы безопасности" Организации украинских националистов* (ОУН*) Мирона Матвиейко, который в ночь с 14 на 15 мая 1951 года с группой разведчиков и радистов из шести человек был заброшен на территорию СССР с английского транспортного четырехмоторного самолета в Тернопольской области со спецзаданиями от Степаны Бандеры. По словам Медведева, американская разведка была осведомлена о переброске.
Как выяснилось, все террористы — активные участники ОУН*, находились в британской зоне оккупации Германии и в марте 1951 году были направлены в Лондон в разведшколу для прохождения подготовки под руководством офицеров разведки. В течение восьми дней на аэродроме королевских ВВС в Абингтоне, одетые в форму английских солдат, они обучались парашютному делу под руководством нескольких офицеров английской армии. Согласно показаниям Матвиейко, решение о заброске парашютистов-диверсантов принималось на межведомственном заседании британского кабмина с участием министра иностранных дел, министра военно-воздушных сил и главы разведки.
"Со ссылкой на возможность скорой войны Великобритании и США против СССР (в результате которой будущей "Незалежной" якобы планировалось предоставить самостоятельность) перед нелегалами ставились задачи активизации работы оуновского подполья, налаживания постоянно действующей связи с Лондоном, создания условий для приемки новых групп парашютистов-диверсантов, активизации контактов с духовенством Греко-католической церкви, чьи иерархи встретили с распростертыми объятиями фашистских оккупантов. Имелось и задание по установлению, по возможности, контакта с антисоветскими формированиями, заинтересованными в сотрудничестве по сюжету национал-сепаратизма. Кроме того, речь шла о проведении нелегальной конференции в западных областях УССР для решения организационных и программных вопросов", - добавил Медведев.
Также, по его словам, американцы в 1951 году планировали забросить 200 участников ОУН в СССР для подрывной деятельности во время возможной войны между США, Великобританией и Советским Союзом.
"Не отставали и американцы, обратившиеся в 1951 году в ОУН* с просьбой направить в американские разведшколы 200 участников организации для подготовки к заброске в Советский Союз, создания у нас "спящих ячеек" и последующего использования в подрывной деятельности во время возникновения войны", - написал Медведев.
* запрещена в России как экстремистская.