Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил о связях британских спецслужб с националистами на Украине - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064257742.html
Медведев заявил о связях британских спецслужб с националистами на Украине
Медведев заявил о связях британских спецслужб с националистами на Украине - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев заявил о связях британских спецслужб с националистами на Украине
Британские спецслужбы в 1940-1950 годы готовили диверсантов из украинских нацистских преступников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по его... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:29:00+03:00
2025-12-24T10:29:00+03:00
в мире
ссср
россия
лондон
дмитрий медведев
степан бандера
организации украинских националистов* (оун)*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20250506/istoriya-2015172072.html
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064251866.html
ссср
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ссср, россия, лондон, дмитрий медведев, степан бандера, организации украинских националистов* (оун)*
В мире, СССР, Россия, Лондон, Дмитрий Медведев, Степан Бандера, Организации украинских националистов* (ОУН)*
Медведев заявил о связях британских спецслужб с националистами на Украине

Медведев: англичане готовили диверсантов из украинских нацистов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британские спецслужбы в 1940-1950 годы готовили диверсантов из украинских нацистских преступников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по его словам, от англичан не отставали и американцы, планировавшие забросить в СССР 200 националистов для подрывной деятельности.
"Безусловно, не только с руки Вашингтона кормились украинские отщепенцы. Заметную роль во взращивании политического украинства, усилении его террористической сущности, максимального привлечения на свою сторону бывших нацистских преступников из числа коллаборационистов "Незалежной" играли и англичане", - написал Медведев в статье для журнала "Родина" "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
Архив - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
ФСБ рассказала, сколько нацистов укрыл Запад
6 мая, 00:22
Медведев назвал весьма примечательными показания руководителя "службы безопасности" Организации украинских националистов* (ОУН*) Мирона Матвиейко, который в ночь с 14 на 15 мая 1951 года с группой разведчиков и радистов из шести человек был заброшен на территорию СССР с английского транспортного четырехмоторного самолета в Тернопольской области со спецзаданиями от Степаны Бандеры. По словам Медведева, американская разведка была осведомлена о переброске.
Как выяснилось, все террористы — активные участники ОУН*, находились в британской зоне оккупации Германии и в марте 1951 году были направлены в Лондон в разведшколу для прохождения подготовки под руководством офицеров разведки. В течение восьми дней на аэродроме королевских ВВС в Абингтоне, одетые в форму английских солдат, они обучались парашютному делу под руководством нескольких офицеров английской армии. Согласно показаниям Матвиейко, решение о заброске парашютистов-диверсантов принималось на межведомственном заседании британского кабмина с участием министра иностранных дел, министра военно-воздушных сил и главы разведки.
"Со ссылкой на возможность скорой войны Великобритании и США против СССР (в результате которой будущей "Незалежной" якобы планировалось предоставить самостоятельность) перед нелегалами ставились задачи активизации работы оуновского подполья, налаживания постоянно действующей связи с Лондоном, создания условий для приемки новых групп парашютистов-диверсантов, активизации контактов с духовенством Греко-католической церкви, чьи иерархи встретили с распростертыми объятиями фашистских оккупантов. Имелось и задание по установлению, по возможности, контакта с антисоветскими формированиями, заинтересованными в сотрудничестве по сюжету национал-сепаратизма. Кроме того, речь шла о проведении нелегальной конференции в западных областях УССР для решения организационных и программных вопросов", - добавил Медведев.
Также, по его словам, американцы в 1951 году планировали забросить 200 участников ОУН в СССР для подрывной деятельности во время возможной войны между США, Великобританией и Советским Союзом.
"Не отставали и американцы, обратившиеся в 1951 году в ОУН* с просьбой направить в американские разведшколы 200 участников организации для подготовки к заброске в Советский Союз, создания у нас "спящих ячеек" и последующего использования в подрывной деятельности во время возникновения войны", - написал Медведев.
* запрещена в России как экстремистская.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
Вчера, 10:04
 
В миреСССРРоссияЛондонДмитрий МедведевСтепан БандераОрганизации украинских националистов* (ОУН)*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала