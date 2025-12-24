Медведев заявил о связях британских спецслужб с националистами на Украине

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британские спецслужбы в 1940-1950 годы готовили диверсантов из украинских нацистских преступников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по его словам, от англичан не отставали и американцы, планировавшие забросить в СССР 200 националистов для подрывной деятельности.

"Безусловно, не только с руки Вашингтона кормились украинские отщепенцы. Заметную роль во взращивании политического украинства, усилении его террористической сущности, максимального привлечения на свою сторону бывших нацистских преступников из числа коллаборационистов "Незалежной" играли и англичане", - написал Медведев в статье для журнала " Родина " "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".

Медведев назвал весьма примечательными показания руководителя "службы безопасности" Организации украинских националистов* (ОУН*) Мирона Матвиейко, который в ночь с 14 на 15 мая 1951 года с группой разведчиков и радистов из шести человек был заброшен на территорию СССР с английского транспортного четырехмоторного самолета в Тернопольской области со спецзаданиями от Степаны Бандеры . По словам Медведева, американская разведка была осведомлена о переброске.

Как выяснилось, все террористы — активные участники ОУН*, находились в британской зоне оккупации Германии и в марте 1951 году были направлены в Лондон в разведшколу для прохождения подготовки под руководством офицеров разведки. В течение восьми дней на аэродроме королевских ВВС в Абингтоне, одетые в форму английских солдат, они обучались парашютному делу под руководством нескольких офицеров английской армии. Согласно показаниям Матвиейко, решение о заброске парашютистов-диверсантов принималось на межведомственном заседании британского кабмина с участием министра иностранных дел, министра военно-воздушных сил и главы разведки.

"Со ссылкой на возможность скорой войны Великобритании США против СССР (в результате которой будущей "Незалежной" якобы планировалось предоставить самостоятельность) перед нелегалами ставились задачи активизации работы оуновского подполья, налаживания постоянно действующей связи с Лондоном, создания условий для приемки новых групп парашютистов-диверсантов, активизации контактов с духовенством Греко-католической церкви, чьи иерархи встретили с распростертыми объятиями фашистских оккупантов. Имелось и задание по установлению, по возможности, контакта с антисоветскими формированиями, заинтересованными в сотрудничестве по сюжету национал-сепаратизма. Кроме того, речь шла о проведении нелегальной конференции в западных областях УССР для решения организационных и программных вопросов", - добавил Медведев.

Также, по его словам, американцы в 1951 году планировали забросить 200 участников ОУН в СССР для подрывной деятельности во время возможной войны между США, Великобританией и Советским Союзом.

"Не отставали и американцы, обратившиеся в 1951 году в ОУН* с просьбой направить в американские разведшколы 200 участников организации для подготовки к заброске в Советский Союз, создания у нас "спящих ячеек" и последующего использования в подрывной деятельности во время возникновения войны", - написал Медведев.