Медведев осудил поддержку псевдоисторических украинских нарративов
10:22 24.12.2025
Медведев осудил поддержку псевдоисторических украинских нарративов
2025
дмитрий медведев, россия
Дмитрий Медведев, Россия
Медведев осудил поддержку псевдоисторических украинских нарративов

Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Поддержка псевдоисторических украинских нарративов и бредовых политических конструктов, включая так называемый "голодомор", враждебна по отношению к России и чревата негативными последствиями для всех, кто желает участвовать в этом шоу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в журнале "Родина" опубликовал статью "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"Солидаризация с украинскими псевдоисторическими нарративами, поддержка созданных англосаксами бредовых политических конструктов, включая так называемый голодомор, является враждебным актом по отношению к России. Они чреваты серьезными негативными последствиями для всех желающих участвовать в этом шоу", - написал Медведев.
Медведев назвал украинские власти духовными потомками бандеровского режима
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
