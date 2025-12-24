Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал коренную причину конфликта на Украине - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064251603.html
Медведев назвал коренную причину конфликта на Украине
Медведев назвал коренную причину конфликта на Украине - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал коренную причину конфликта на Украине
Коренная причина конфликта на Украине заключается в агрессивной "восточной политике" НАТО, ЕС и англосаксонских стран, которых судьба самой Украины никогда не... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:04:00+03:00
2025-12-24T10:04:00+03:00
в мире
украина
дмитрий медведев
нато
евросоюз
канада
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048206542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_867c08269a5fd3718c822e21638ca2ae.jpg
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064251200.html
украина
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048206542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f007233c5e076e34d0709bcf173e0968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий медведев, нато, евросоюз, канада, россия
В мире, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО, Евросоюз, Канада, Россия
Медведев назвал коренную причину конфликта на Украине

Медведев назвал восточную политику Запада причиной конфликта на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Коренная причина конфликта на Украине заключается в агрессивной "восточной политике" НАТО, ЕС и англосаксонских стран, которых судьба самой Украины никогда не заботила, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Об этом он написал в своей статье для журнала "Родина" под названием "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".
"США, Британию, Канаду, Австралию и прочих малозначимых англосаксов никогда не заботила судьба так называемой Украины, украинцев и проекта политического украинства. Необходимо ясно понимать, что коренная причина войны на Украине кроется в агрессивной "восточной политике" англосаксонских стран, а также блока НАТО и всего Евросоюза", - написал Медведев.
Председатель политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на Всероссийском слёте активистов Молодой гвардии Единой России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украинский национализм надо поставить в ряд с фашизмом, заявил Медведев
Вчера, 10:02
 
В миреУкраинаДмитрий МедведевНАТОЕвросоюзКанадаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала