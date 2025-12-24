https://ria.ru/20251224/medvedev-2064251603.html
Медведев назвал коренную причину конфликта на Украине
Медведев назвал коренную причину конфликта на Украине - РИА Новости, 24.12.2025
Медведев назвал коренную причину конфликта на Украине
Коренная причина конфликта на Украине заключается в агрессивной "восточной политике" НАТО, ЕС и англосаксонских стран, которых судьба самой Украины никогда не... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:04:00+03:00
2025-12-24T10:04:00+03:00
2025-12-24T10:04:00+03:00
в мире
украина
дмитрий медведев
нато
евросоюз
канада
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048206542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_867c08269a5fd3718c822e21638ca2ae.jpg
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064251200.html
украина
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048206542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f007233c5e076e34d0709bcf173e0968.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий медведев, нато, евросоюз, канада, россия
В мире, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО, Евросоюз, Канада, Россия
Медведев назвал коренную причину конфликта на Украине
Медведев назвал восточную политику Запада причиной конфликта на Украине