15:46 24.12.2025
В Москве выросла скорость оказания первой медпомощи, заявил Собянин
В Москве выросла скорость оказания первой медпомощи, заявил Собянин
Средняя скорость оказания первой медпомощи в Москве выросла в 1,5 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Средняя скорость оказания первой медпомощи в Москве выросла в 1,5 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду Собянин выступает на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
"В уходящем 2025 году мы успешно завершили сразу несколько беспрецедентных проектов: первый проект - завершена практически полная модернизация амбулаторного звена... Второй проект - завершение внедрения нового стандарта экстренной помощи, в рамках которой мы открыли шесть флагманских центров и 18 приемных отделений детских, взрослых больниц перестроили. В результате средняя скорость оказания неотложной медицинской помощи выросла в 1,5 раза, вырос и комфорт приема пациентов", - сказал Собянин в ходе заседания.
Анастасия Ракова: Москва скоро завершит обновление всего больничного звена
15 декабря, 11:00
 
Москва Сергей Собянин Московская городская дума Медицинская помощь Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
 
 
