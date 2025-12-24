В Москве выросла скорость оказания первой медпомощи, заявил Собянин

«

"В уходящем 2025 году мы успешно завершили сразу несколько беспрецедентных проектов: первый проект - завершена практически полная модернизация амбулаторного звена... Второй проект - завершение внедрения нового стандарта экстренной помощи, в рамках которой мы открыли шесть флагманских центров и 18 приемных отделений детских, взрослых больниц перестроили. В результате средняя скорость оказания неотложной медицинской помощи выросла в 1,5 раза, вырос и комфорт приема пациентов", - сказал Собянин в ходе заседания.