В Москве выросла скорость оказания первой медпомощи, заявил Собянин
В Москве выросла скорость оказания первой медпомощи, заявил Собянин - РИА Новости, 24.12.2025
В Москве выросла скорость оказания первой медпомощи, заявил Собянин
Средняя скорость оказания первой медпомощи в Москве выросла в 1,5 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:46:00+03:00
москва
сергей собянин
московская городская дума
медицинская помощь
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
москва
2025
В Москве выросла скорость оказания первой медпомощи, заявил Собянин
Собянин: средняя скорость оказания первой медпомощи в Москве выросла в 1,5 раза