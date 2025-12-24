https://ria.ru/20251224/matvienko-2064349186.html
Матвиенко уверена, что Путин чувствует надежное плечо Совфеда
Матвиенко уверена, что Путин чувствует надежное плечо Совфеда
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что президент России Владимир Путин чувствует "надежное плечо" верхней палаты в обеспечении... РИА Новости, 24.12.2025
Матвиенко уверена, что Путин чувствует надежное плечо Совфеда
Матвиенко: Путин чувствует надежное плечо верхней палаты в обеспечении решений