Матвиенко уверена, что Путин чувствует надежное плечо Совфеда - 24.12.2025
14:43 24.12.2025
Матвиенко уверена, что Путин чувствует надежное плечо Совфеда
политика
россия
республика крым
севастополь
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
Матвиенко уверена, что Путин чувствует надежное плечо Совфеда

Матвиенко: Путин чувствует надежное плечо верхней палаты в обеспечении решений

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что президент России Владимир Путин чувствует "надежное плечо" верхней палаты в обеспечении президентских решений.
"Я уверена, что все эти годы, вы, уважаемый Владимир Владимирович, чувствовали надёжное парламентское плечо верхней палаты в обеспечении всех президентских решений, в том числе судьбоносных", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совета Федерации, завершающего осеннюю парламентскую сессию.
Глава государства принимает участие в пленарном заседании.
Она отметила, что среди этих решений, относящихся к прямой компетенции Совфеда, возвращение Крыма и Севастополя, воссоединение с Россией исторических земель Донбасса и Новороссии, законодательное обеспечение достижения целей специальной военной операции, преодоление беспрецедентного санкционного давления Запада и другие.
Путин в Совете Федерации, где проходит пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин подвел итоги осенней сессии Совета Федерации
