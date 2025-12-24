Рейтинг@Mail.ru
Рапиристка Мартьянова выиграла Кубок России в Смоленске - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
21:25 24.12.2025
Рапиристка Мартьянова выиграла Кубок России в Смоленске
Рапиристка Мартьянова выиграла Кубок России в Смоленске
Марта Мартьянова стала победительницей в соревновании рапиристок на проходящем в Смоленске Кубке России по фехтованию. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
спорт, марта мартьянова, аделина загидуллина, анастасия иванова, кубок россии по фехтованию
Спорт, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова, Кубок России по фехтованию
Рапиристка Мартьянова выиграла Кубок России в Смоленске

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Марта Мартьянова стала победительницей в соревновании рапиристок на проходящем в Смоленске Кубке России по фехтованию.
В финале Мартьянова одержала победу над Аделиной Загидуллиной, вместе с которой стала победительницей командного турнира Олимпийских игр в Токио. Бронзовые медали в Смоленске завоевали Анастасия Иванова и Виталина Анащенкова.
Мартьяновой 27 лет. Она также является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2017, 2018).
СпортМарта МартьяноваАделина ЗагидуллинаАнастасия ИвановаКубок России по фехтованию
 
