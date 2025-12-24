https://ria.ru/20251224/martyanova-2064466846.html
Рапиристка Мартьянова выиграла Кубок России в Смоленске
Рапиристка Мартьянова выиграла Кубок России в Смоленске
Марта Мартьянова стала победительницей в соревновании рапиристок на проходящем в Смоленске Кубке России по фехтованию. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
