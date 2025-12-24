Салавов: Махачкала получила максимально конструктивный вектор развития

В октябре 2025 года жители Махачкалы узнали имя нового главы города – представители городского собрания депутатов избрали Джамбулата Салавова. Ранее он был министром транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. О том, как будет развиваться инфраструктура столицы Республики, какие работы планируются в ближайшее время и что уже изменилось в градостроительной политике, в интервью РИА Новости рассказал Джамбулат Салавов

– Общественный транспорт остается одной из самых чувствительных тем для жителей Махачкалы. Какие конкретные меры планирует администрация для модернизации маршрутной сети города?

– Тема обновления и развития общественного транспорта Махачкалы для нас – одна из приоритетных. Уже закуплены 84 новых автобуса в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Инфраструктура для жизни", которые на днях мы официально презентуем на главной площади Махачкалы.

Каждый автобус оснащен кондиционерами, валидаторами для безналичной оплаты, системами ГЛОНАСС/GPS, USB-розетками, Wi-Fi, пандусами для маломобильных пассажиров, видеокамерами, голосовым информированием, бегущими строками и современными световыми табло.

Одним из основных элементов повышения качества транспортных услуг, предоставляемых населению, наряду с оптимизацией маршрутной сети с минимизацией доли маршрутного такси, является введение регулируемого тарифа.

С 2026 года 15 основных маршрутов будут работать по регулируемому тарифу, охватывая ключевые магистрали города. Оптимизация сети обеспечит транспортную доступность для районов ДОСААФ, Богатыревка, Красноармейск, Новый Хушет, Пальмира, Турали и Сулак, в которых ранее наблюдались наибольшие проблемы в части транспортного обслуживания. Мы также осознаем важность развития муниципального транспортного предприятия ¬– начата работа по развитию МАУ "М-Транс".

Для размещения нового транспорта предприятию передается территория в поселок Ленинкент. Данная территория была обследована с выездом на место. Сейчас ведется подготовка проекта и расчет сметы на ремонт здания и территории. Работы начнутся в ближайшее время.

При этом развитие общественного транспорта не будет полноценным без создания соответствующей дорожной инфраструктуры.

– О дорожной инфраструктуре – как она будет развиваться? Какие работы пройдут на дорогах Махачкалы?

– Для выработки комплексной стратегии развития дорожно-транспортной инфраструктуры до конца этого года будет завершена работа по разработке документов транспортного планирования (ПКРТИ, КСОДД, ДПРП), которые предусматривают строительство новых дорог, путепроводов, развязок развитие выделенных полос, велоинфраструктуры и мероприятия по развитию городского общественного транспорта.

Для создания комфортных условий ожидания общественного транспорта, на первоначальном этапе, проведены конкурсные процедуры по обустройству 54-х городских остановок.

Завершены работы по организации выделенной полосы по проспекту Имама Шамиля на участке от улицы Агасиева до проспекта Акушинского. Обустроены заездные карманы для общественного транспорта. На завершающем этапе находятся мероприятия по организации выделенной полосы по проспекту Акушинского. Уже завершены мероприятия по уменьшению количества выездов на проспект, демонтажу искусственных неровностей и установке стационарных комплексов фотофиксации нарушений ПДД.

Также проведена масштабная работа по восстановлению работы интеллектуальной транспортной системы города Махачкала. Впервые выделены средства на обслуживание ИТС и уже полностью восстановлена работоспособность системы на 41 светофорном объекте. Введется работа по обеспечению обслуживания всей системы в 2026 году, в том числе для увеличения пропускной способности общественного транспорта.

Результаты данной работы мы увидим в ближайшее время.

– Как администрация Махачкалы борется с незаконным захватом земель и возвращает их в собственность муниципалитета?

– Защита муниципальной собственности – это для нас принципиальное направление работы. Только за ноябрь правовое управление администрации города добилось вынесения 13 судебных решений о возврате земельных участков, которые были поставлены на кадастровый учет на основании подложных документов или с нарушением требований закона.

Общая кадастровая стоимость этих участков превышает 624 миллиона рублей. Более того, мы взыскали в доход государства 7,2 миллиона рублей, потраченных на снос самовольной постройки.

Важно отметить, что речь идет не о рядовых землях, а о территориях, к которым горожане особенно чувствительны. Мы вернули участки возле озера Ак-Гель, в Эльтавском лесу, в пригородных поселках и других значимых локациях. Эти земли были получены незаконно, и наша задача – вернуть их городу.

За последние полгода мы вернули порядка 32 гектаров земли. Совокупная кадастровая стоимость возвращенного имущества превышает 900 миллионов рублей. Работа в данном направлении ведётся ежедневно – мы не останавливаемся ни на один день, потому что речь идет о защите интересов всех жителей Махачкалы и сохранении городской среды.

– Какие ключевые изменения произошли в градостроительной политике Махачкалы в 2025 году и как они повлияют на развитие города?

– Махачкала получила совершенно новый и максимально конструктивный вектор развития. Основным шагом стало принятие двух важнейших градостроительных документов – изменений в генеральный план города и новых правил землепользования и застройки. Эти меры направлены на устойчивое развитие столицы и исключение хаотичной, точечной застройки. Строительство многоквартирных домов теперь возможно только в рамках решения о комплексном развитии территории (КРТ) либо после утверждения документации по планировке территории. Это гарантирует поэтапное развитие кварталов с обязательным размещением школ, детских садов и других объектов социнфраструктуры.

Запрещено изменять вид разрешенного использования земли под многоквартирную застройку без КРТ или утвержденной планировки. Застройщик, не имеющий таких документов, не сможет изменить назначение участка, получить ГПЗУ, разработать проектную документацию или пройти ее экспертизу.

Центральная и историческая части города выделены в отдельные зоны с особым правовым режимом застройки. Максимальная этажность – не более пяти этажей вне зависимости от территориальной зоны, с возможностью превышения только при наличии утвержденной планировки и соответствия градостроительным регламентам.

Введены требования к архитектурно-градостроительному облику новых объектов и разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования, которых раньше не было. Девятнадцатого августа 2025 года был заключен первый в истории города договор о комплексном развитии территории. Сегодня уже заключено девять таких договоров, еще четыре находятся в работе. По этим договорам застройщики обязаны передать городу: 21 818 квадратных метров жилья; земельные участки для социальных объектов – 76 000 квадратных метров; 950 квадратных метров нежилых помещений.

Принято решение о комплексном развитии муниципальной территории площадью около 900 гектаров между поселком Шамхал и селом Богатыревка – это первый проект такого масштаба.

Принятые меры формируют основу для комплексного, регулируемого и прогнозируемого развития Махачкалы, предотвращают точечную застройку и обеспечивают гармоничный архитектурный облик столицы.

– Что делает администрация Махачкалы для борьбы с незаконными постройками и хаотичной застройкой?

– Мы убираем хаос из городской застройки. Каждое нарушение фиксируется и доводится до конца – без компромиссов, без поблажек. Если объект построен незаконно, у него только два пути: решение суда или постановление комиссии. И в любом случае – демонтаж.

Мы действуем по четкой схеме, так с июня этого года 51 объект направлен в суд для принудительного сноса; 167 объектов рассмотрены на комиссии, по 139 из них принято решение о демонтаже; 71 объект передан в Госстройнадзор – эксплуатация приостановлена до получения всех разрешений.

Итог нашей работы – впечатляющий. Двадцать девять незаконных капитальных строений уже демонтированы по судебным решениям. Это не только многоэтажки и коммерческие объекты, но и самовольно возведенные гаражи, кофейни, фундаменты. Еще 131 строение убрано по решению комиссии в рамках статьи 222 Гражданского кодекса РФ.

Мы действуем жестко и системно. В Махачкале незаконного строительства не останется. Земля должна использоваться по закону, а развитие города – идти по плану, а не стихийно.

Каждый метр земли служит людям, а не чьим-то личным интересам.

– Как организована в Махачкале всесторонняя поддержка семей мобилизованных и участников СВО? Работает ли в городе эффективный механизм оперативного решения их бытовых и социальных проблем?

– Данный вопрос находится на контроле у главы Дагестана, и в недавнем обращении в ходе прямой линии Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович в очередной раз подчеркнул важность данного направления. Мы, в свою очередь, регулярно проводим встречи с родными и близкими участников СВО, каждое обращение я беру на личный контроль. Многим мы помогли как в бытовых, так и в социальных сферах. Проводим мероприятия по увековечиванию памяти наших ребят, оказываем поддержку общественным организациям.