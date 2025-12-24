Майгуров назвал Овечкина и Сливко спортсменами года в России

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости, Анастасия Пойманова. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал хоккеиста Александра Овечкина и биатлонистку Викторию Сливко лучшими спортсменами года в России.
РИА Новости в среду запустило голосование за лучших спортсменов года в России. В нем представлено восемь номинаций: "Спортсмен года", "Спортсменка года", "Тренер года", "Команда года", "Голос года", "Лучший молодой спортсмен года", "Лучшая молодая спортсменка года" и "Босс года".
"Спортсмен года – Овечкин. Он крутой! Представляет нашу Россию за океаном, ставит рекорды, прославляя страну. Спортсменкой года, конечно, я выберу Сливко. У нее в прошлом году было много положительных моментов. Она получила трофей за честную игру. И просто она очень хороший и открытый человек", - отметил Майгуров.
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сливко стала победительницей общего зачета Кубка Содружества и заняла первое место в общем зачете Кубка России.
"В номинации "Тренер года" я за Сорина, потому что я его знаю больше, чем других, и знаю, как он относится к своему делу. Хорошие результаты его спортсменов показывают это", - добавил глава СБР.
Под руководством Егора Сорина лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали победителями общего зачета Кубка России, а также выполнили олимпийские нормативы для участия в Играх-2026.