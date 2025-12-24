Рейтинг@Mail.ru
Майгуров назвал Овечкина и Сливко спортсменами года в России
Хоккей
Хоккей
 
17:03 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/majgurov-2064414613.html
Майгуров назвал Овечкина и Сливко спортсменами года в России
Майгуров назвал Овечкина и Сливко спортсменами года в России - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Майгуров назвал Овечкина и Сливко спортсменами года в России
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал хоккеиста Александра Овечкина и биатлонистку Викторию Сливко лучшими спортсменами года в России. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T17:03:00+03:00
2025-12-24T17:03:00+03:00
хоккей
спорт
россия
виктор майгуров
уэйн гретцки
савелий коростелев
союз биатлонистов россии (сбр)
россия
Новости
ru-RU
Майгуров назвал Овечкина и Сливко спортсменами года в России

Майгуров назвал Овечкина и Сливко лучшими спортсменами года в России

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Washington Capitals
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости, Анастасия Пойманова. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал хоккеиста Александра Овечкина и биатлонистку Викторию Сливко лучшими спортсменами года в России.
РИА Новости в среду запустило голосование за лучших спортсменов года в России. В нем представлено восемь номинаций: "Спортсмен года", "Спортсменка года", "Тренер года", "Команда года", "Голос года", "Лучший молодой спортсмен года", "Лучшая молодая спортсменка года" и "Босс года".
Александр Овечкин, Ангелина Мельникова и Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Лучший спортсмен России — 2025: голосование РИА Новости Спорт
Вчера, 11:00
"Спортсмен года – Овечкин. Он крутой! Представляет нашу Россию за океаном, ставит рекорды, прославляя страну. Спортсменкой года, конечно, я выберу Сливко. У нее в прошлом году было много положительных моментов. Она получила трофей за честную игру. И просто она очень хороший и открытый человек", - отметил Майгуров.
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сливко стала победительницей общего зачета Кубка Содружества и заняла первое место в общем зачете Кубка России.
"В номинации "Тренер года" я за Сорина, потому что я его знаю больше, чем других, и знаю, как он относится к своему делу. Хорошие результаты его спортсменов показывают это", - добавил глава СБР.
Под руководством Егора Сорина лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали победителями общего зачета Кубка России, а также выполнили олимпийские нормативы для участия в Играх-2026.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Овечкин мощно врезал канадцу, но проиграл Панарину. Антирекорд стал ближе
Вчера, 06:30
 
ХоккейСпортРоссияВиктор МайгуровУэйн ГретцкиСавелий КоростелевСоюз биатлонистов России (СБР)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
