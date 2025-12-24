https://ria.ru/20251224/latviya-2064435336.html
Латвия заплатит большую цену за вред, причиненный России, заявил Васильев
Латвия заплатит большую цену за вред, причиненный России, заявил Васильев - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Латвия заплатит большую цену за вред, причиненный России, заявил Васильев
Запрет на въезд в Латвию 14 атлетов вызван политическими причинами, данная страна в последнее время принесла России много вреда и впоследствии обязательно... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Запрет на въезд в Латвию 14 атлетов вызван политическими причинами, данная страна в последнее время принесла России много вреда и впоследствии обязательно заплатит за это большую цену, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее министр иностранных дел Латвии
Байба Браже сообщила, что приняла решение запретить въезд в страну на неопределенный срок 14 российским спортсменам. По данным СМИ, решение принято в связи с проведением этапа Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде
3-4 января 2026 года.
"В данном случае речь о спорте не идет, это политическое решение. Понятно, что маски уже давно сброшены. Теперь Латвия наперегонки с другими странами упражняется в том, чтобы как можно больше нагадить России
. Но они все равно обязательно будут отвечать за все свои поступки. Конечно, не напрямую, латвийские спортсмены не должны от этого страдать. Но Латвия как государство, которое за последние годы принесло России, вообще ей ничего не сделавшей, очень много вреда, обязательно за это поплатится. Но поплатится совсем другими вещами", - сказал Васильев
.
"Не впрямую, а опосредованно, они обязательно ощутят это на своем образе и качестве жизни. Потому что такой подлостью, которую делает "великое латышское государство", не занимаются, наверное, даже банановые республики. Этого следовало ожидать, ведь ждать от Латвии чего-то позитивного не приходится. Но им не удастся препятствовать получению нашими спортсменами лицензий на Олимпийские игры. Латвия себя показала, и я думаю, что в стране еще прочувствуют последствия таких поступков", - подчеркнул собеседник агентства.