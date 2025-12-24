Рейтинг@Mail.ru
Латвия заплатит большую цену за вред, причиненный России, заявил Васильев - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/latviya-2064435336.html
Латвия заплатит большую цену за вред, причиненный России, заявил Васильев
Латвия заплатит большую цену за вред, причиненный России, заявил Васильев - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Латвия заплатит большую цену за вред, причиненный России, заявил Васильев
Запрет на въезд в Латвию 14 атлетов вызван политическими причинами, данная страна в последнее время принесла России много вреда и впоследствии обязательно... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T18:11:00+03:00
2025-12-24T18:11:00+03:00
латвия
дмитрий васильев
россия
сигулда
кубок мира по биатлону
санный спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_0:243:3027:1946_1920x0_80_0_0_2466fc0b6a47662b7e7bca918b1d6b52.jpg
https://ria.ru/20251224/sport-2064342004.html
латвия
россия
сигулда
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_15ce6562958f7880e51640539851b438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
латвия, дмитрий васильев, россия, сигулда, кубок мира по биатлону, санный спорт
Латвия, Дмитрий Васильев, Россия, Сигулда, Кубок мира по биатлону, Санный спорт
Латвия заплатит большую цену за вред, причиненный России, заявил Васильев

Васильев: Латвия поплатится за запрет въезда российским спортсменам

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Дмитрий Васильев . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Запрет на въезд в Латвию 14 атлетов вызван политическими причинами, данная страна в последнее время принесла России много вреда и впоследствии обязательно заплатит за это большую цену, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что приняла решение запретить въезд в страну на неопределенный срок 14 российским спортсменам. По данным СМИ, решение принято в связи с проведением этапа Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде 3-4 января 2026 года.
"В данном случае речь о спорте не идет, это политическое решение. Понятно, что маски уже давно сброшены. Теперь Латвия наперегонки с другими странами упражняется в том, чтобы как можно больше нагадить России. Но они все равно обязательно будут отвечать за все свои поступки. Конечно, не напрямую, латвийские спортсмены не должны от этого страдать. Но Латвия как государство, которое за последние годы принесло России, вообще ей ничего не сделавшей, очень много вреда, обязательно за это поплатится. Но поплатится совсем другими вещами", - сказал Васильев.
"Не впрямую, а опосредованно, они обязательно ощутят это на своем образе и качестве жизни. Потому что такой подлостью, которую делает "великое латышское государство", не занимаются, наверное, даже банановые республики. Этого следовало ожидать, ведь ждать от Латвии чего-то позитивного не приходится. Но им не удастся препятствовать получению нашими спортсменами лицензий на Олимпийские игры. Латвия себя показала, и я думаю, что в стране еще прочувствуют последствия таких поступков", - подчеркнул собеседник агентства.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Это беспредел": Журова разнесла Латвию за запрет въезда российских атлетов
Вчера, 14:21
 
ЛатвияДмитрий ВасильевРоссияСигулдаКубок мира по биатлонуСанный спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала