Латвия заплатит большую цену за вред, причиненный России, заявил Васильев

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Запрет на въезд в Латвию 14 атлетов вызван политическими причинами, данная страна в последнее время принесла России много вреда и впоследствии обязательно заплатит за это большую цену, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Не впрямую, а опосредованно, они обязательно ощутят это на своем образе и качестве жизни. Потому что такой подлостью, которую делает "великое латышское государство", не занимаются, наверное, даже банановые республики. Этого следовало ожидать, ведь ждать от Латвии чего-то позитивного не приходится. Но им не удастся препятствовать получению нашими спортсменами лицензий на Олимпийские игры. Латвия себя показала, и я думаю, что в стране еще прочувствуют последствия таких поступков", - подчеркнул собеседник агентства.