Кросби вышел на восьмое место по количеству голевых передач в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
01:18 24.12.2025 (обновлено: 02:02 24.12.2025)
Кросби вышел на восьмое место по количеству голевых передач в НХЛ
Кросби вышел на восьмое место по количеству голевых передач в НХЛ
Кросби вышел на восьмое место по количеству голевых передач в НХЛ
Канадский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби вышел на чистое восьмое место по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах Национальной... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
хоккей
спорт
сидни кросби
питтсбург пингвинз
брайан раст
национальная хоккейная лига (нхл)
джо торнтон
спорт, сидни кросби, питтсбург пингвинз, брайан раст, национальная хоккейная лига (нхл), джо торнтон
Хоккей, Спорт, Сидни Кросби, Питтсбург Пингвинз, Брайан Раст, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Джо Торнтон
Кросби вышел на восьмое место по количеству голевых передач в НХЛ

Кросби вышел на чистое восьмое место по количеству голевых передач в НХЛ

© официальный сайт НХЛКанадский хоккеист Сидни Кросби в матче НХЛ за "Питтсбург Пингвинз"
Канадский хоккеист Сидни Кросби в матче НХЛ за Питтсбург Пингвинз - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© официальный сайт НХЛ
Канадский хоккеист Сидни Кросби в матче НХЛ за "Питтсбург Пингвинз". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Канадский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби вышел на чистое восьмое место по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Питтсбург" играет на выезде с "Торонто Мэйпл Лифс" в ночь на среду по московскому времени. В первом периоде Кросби ассистировал американцу Брайану Расту.
Эта голевая передача стала для Кросби 1080-й в регулярных чемпионатах, он обошел Адама Оутса и вышел на чистое восьмое место в лиге. Седьмое место занимает Джо Торнтон (1109 передач). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1963). Среди россиян лучшим ассистентом в истории является одноклубник Кросби Евгений Малкин, на счету которого 853 голевые передачи.
Кросби 38 лет. Он был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ 2005 года под первым номером и выступает за клуб с того же времени. Вместе с командой нападающий выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Также Кросби является самым молодым капитаном, выигрывавшим данный трофей: ему удалось завоевать титул в возрасте 21 года, 10 месяцев и 5 дней.
"Невозможно заменить, всем нужно стараться": Кросби поддержал Малкина
10 декабря, 00:28
 
ХоккейСпортСидни КросбиПиттсбург ПингвинзБрайан РастНациональная хоккейная лига (НХЛ)Джо Торнтон
 
