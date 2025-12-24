Кросби вышел на восьмое место по количеству голевых передач в НХЛ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Канадский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби вышел на чистое восьмое место по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Питтсбург" играет на выезде с "Торонто Мэйпл Лифс" в ночь на среду по московскому времени. В первом периоде Кросби ассистировал американцу Брайану Расту.
Эта голевая передача стала для Кросби 1080-й в регулярных чемпионатах, он обошел Адама Оутса и вышел на чистое восьмое место в лиге. Седьмое место занимает Джо Торнтон (1109 передач). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1963). Среди россиян лучшим ассистентом в истории является одноклубник Кросби Евгений Малкин, на счету которого 853 голевые передачи.
Кросби 38 лет. Он был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ 2005 года под первым номером и выступает за клуб с того же времени. Вместе с командой нападающий выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Также Кросби является самым молодым капитаном, выигрывавшим данный трофей: ему удалось завоевать титул в возрасте 21 года, 10 месяцев и 5 дней.