Почти 4,8 тыс человек открыли свое дело по соцконтракту в Красноярском крае

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Почти 4,8 тысячи человек открыли свое дело по социальному контракту в Красноярском крае с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мера реализуется по национальному проекту "Семья".

"Наиболее востребованным направлением стало развитие индивидуальной деятельности. Эту возможность для старта своего дела использовали почти 4800 человек. Еще 1700 граждан получили помощь в трудоустройстве, а более 450 – поддержали свои личные подсобные хозяйства", – отметила министр социальной политики региона Ирина Пастухова, ее слова приводит пресс-служба.

В 2026 году предоставление соцконтракта продолжится. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено более 2,4 миллиарда рублей. Ожидается, что помощь получат около 8,8 тысячи жителей края с невысоким уровнем дохода.

Пастухова добавила, что важным нововведением со следующего года станет изменение в порядке предоставления социального контракта для участников специальной военной операции. При рассмотрении их заявлений на развитие своего дела выплаты, полученные в ходе боевых действий, не будут учитываться.