Защита Карапетяна подала жалобу на продление его ареста - РИА Новости, 24.12.2025
18:34 24.12.2025
Защита Карапетяна подала жалобу на продление его ареста
2025-12-24T18:34:00+03:00
2025-12-24T18:34:00+03:00
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
европейский суд
армения
россия
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, европейский суд
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Европейский суд
© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 дек - РИА Новости. Защита предпринимателя Самвела Карапетяна подала кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Армении о продление его ареста, сообщил адвокат Арам Вардеванян.
"Вместе с коллегами сегодня подали кассационную жалобу на решение апелляционного суда от 11 декабря", - написал Вардеванян в соцсети Facebook*.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Политическая сила Карапетяна назовет кандидата на пост премьера в 2026 году
23 декабря, 18:25
Апелляционный суд Армении 11 декабря отклонил жалобу защиты на продление ареста Карапетяну.
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лавров назвал слова Каллас об Армении признанием иностранного вмешательства
18 декабря, 14:47
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Армянская церковь - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Армении хотят лишить ААЦ права на землю
Вчера, 14:17
 
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕвропейский суд
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
