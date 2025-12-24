Защита Карапетяна подала жалобу на продление его ареста

ЕРЕВАН, 24 дек - РИА Новости. Защита предпринимателя Самвела Карапетяна подала кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Армении о продление его ареста, сообщил адвокат Арам Вардеванян.

"Вместе с коллегами сегодня подали кассационную жалобу на решение апелляционного суда от 11 декабря", - написал Вардеванян в соцсети Facebook*.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.