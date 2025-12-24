Рейтинг@Mail.ru
Что пророчила юродивая Анастасия Карагандинская России и миру? - РИА Новости, 24.12.2025
18:10 24.12.2025
Что пророчила юродивая Анастасия Карагандинская России и миру?
Что пророчила юродивая Анастасия Карагандинская России и миру? - РИА Новости, 24.12.2025
Что пророчила юродивая Анастасия Карагандинская России и миру?
Она спала в ванне, ходила в разных ботинках и выглядела, как безумная нищенка. Но за странной внешностью скрывался дар, перед которым преклонялись даже... РИА Новости, 24.12.2025
Что пророчила юродивая Анастасия Карагандинская России и миру?

© РИА Новости / Рамиль СитдиковКрест
Крест - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Крест
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Она спала в ванне, ходила в разных ботинках и выглядела, как безумная нищенка. Но за странной внешностью скрывался дар, перед которым преклонялись даже церковные иерархи.
Анастасия Карагандинская видела будущее, исцеляла неизлечимых и в середине 70-х предсказала то, во что не верил никто. Что предрекала старица России и о чем предупреждала?

Восемь лет — и на завод

Витебская губерния, 1888 год. В семье сапожника родилась девочка Анастасия Шевеленко. Детство оборвалось в один миг — отец погиб в пьяной драке, и мать осталась одна с восемью детьми на руках.
В 8 лет Настя пошла работать. Маслобойный завод, грязная посуда, гроши за двенадцатичасовой день. Выбора не было — семье не хватало денег на еду.
© Павел ЛьвовЗвездное небо
Звездное небо над городом Онкамо в Финляндии. Павел Львов / РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Павел Львов
Звездное небо
Внутри худенькой девочки жила тяга к чему-то большему. Она чувствовала духовный зов, который невозможно было игнорировать. Мечтала о подвиге юродства — полном отречении от мирского ради служения Богу. В 18 лет Анастасия ушла из дома и начала странствовать. Ночевала где придется — в стогу сена, в собачьей будке, под открытым небом.

Оптина пустынь и благословение на подвиг

Путь привел ее в Оптину пустынь — легендарную обитель, где жили великие старцы. Там преподобный Анатолий Оптинский благословил ее на подвиг юродства — один из самых сложных духовных путей.
Там же Анастасия познакомилась с послушником Севастианом — тем самым, который позже станет карагандинским старцем и ее духовным отцом на всю жизнь.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСхиархимандрит Севастиан (Фомин)
Схиархимандрит Севастиан (Фомин) - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Схиархимандрит Севастиан (Фомин)
В монастыре у нее начали проявляться необычные способности. Она словно видела людей насквозь, чувствовала опасности до их возникновения, знала о событиях, которые еще не произошли.

Дар, который невозможно скрыть

Однажды Анастасия без объяснений выхватила чайник с кипятком у монахини. Все были в недоумении. Позже выяснилось: та женщина планировала "случайно" облить юродивую.
В другой раз она велела сестрам немедленно покинуть квартиру. В спешке сбросила со стола самовар, одна из женщин получила ожоги. На следующий день пришли с арестом. Всех забрали. Спаслась только обожженная — ее накануне отправили в больницу.
© РИА НовостиСамовар
Самовар - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости
Самовар
Когда началась революция и церковные гонения, дар стал проявляться еще сильнее. Анастасия предупреждала об арестах, помогала людям избежать репрессий.

Караганда: жизнь в сторожке

В 40-е годы Анастасия приехала к старцу Севастиану в Караганду и поселилась в сторожке при храме Рождества Богородицы. Быт ее был нарочито странным: спала в ванне, носила на одной ноге калошу, на другой валенок. Платья всегда грязные, волосы растрепаны.
Карагандинцы быстро поняли: за этой нелепостью скрывается нечто удивительное. Анастасия исцеляла больных, предсказывала судьбы, видела скрытые грехи людей.
© Фото : WassilyКараганда, Казахстан
Караганда, Казахстан - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Wassily
Караганда, Казахстан
К юродивой потянулись паломники со всей страны. Ехали из дальних сел и городов, добирались поездами из соседних республик. Шли не из любопытства — ее пророчества сбывались с пугающей точностью.

Пророчество, в которое никто не поверил

Середина 70-х. Развитой социализм, стабильность, могучая держава. И вдруг юродивая произносит слова, которые звучат, как бред: "Советский Союз распадется!"
Подобные заявления граничили с государственной изменой. Но Анастасия была неподсудна — официально числилась психически больной.
Люди качали головами. Как может рухнуть великая страна? Это же абсурд! Но прошло 15 лет — и СССР действительно развалился. Пророчество сбылось.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанк у Белого дома
Танк у Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Танк у Белого дома

Предсказание собственной смерти

Старица долгое время страдала от "больных ног" и никак не могла найти удобную обувь. Однажды произнесла странную фразу: "Я преставлюсь, как только найдут обувь по моей ноге".
Когда духовная дочь сшила ей войлочные бурочки (домашняя обувь), Анастасия надела их и сказала: "Вот именно то, что нужно".
Через несколько дней — 13 апреля 1977-го — она умерла. Похоронили на Михайловском кладбище в Караганде. Могила стала местом постоянного паломничества.

"Горы закричат"

"Придут времена, когда народы будут биться друг с другом. Людям нужно держаться мира и Бога, чтобы не утонуть в крови", — предупреждала она. Современники не понимали, о чем речь. Сегодня эти слова обретают смысл.
Старица предвидела и экологическую катастрофу, задолго до того, как об этом заговорили ученые.
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВерблюды проходят мимо кладбища кораблей на месте высохшего Аральского моря
Верблюды проходят мимо кладбища кораблей на месте высохшего Аральского моря - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Верблюды проходят мимо кладбища кораблей на месте высохшего Аральского моря
"Земля будет стонать от жадности людей. Реки высохнут, а горы закричат", — пророчила Анастасия.
Аральское море, опустынивание степей, климатические аномалии — она видела это заранее. Предупреждала: засухи, наводнения, землетрясения — расплата за хищническое отношение к природе и пренебрежение Божьими заповедями.

Россия и Казахстан

Анастасия предсказывала укрепление связей между братскими народами: "Россия и Казахстан будут идти рука об руку, если сохранят веру".
События последних десятилетий подтверждают ее слова — страны действительно развивают тесное сотрудничество во всех сферах.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспись внутреннего интерьера церкви
Роспись внутреннего интерьера церкви - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Роспись внутреннего интерьера церкви
Особые надежды юродивая возлагала на духовное возрождение: "Люди вернутся к Богу, и здесь родятся новые святые". Рост православия на постсоветском пространстве и восстановление монастырей можно рассматривать как исполнение этого пророчества.

Вера как якорь

В последние месяцы жизни Анастасия готовила духовных чад к грядущим испытаниям. Постоянно повторяла одно: "Держитесь веры — это единственный якорь в буре".
Исследователи ее наследия до сих пор задаются вопросом: почему в последние дни она говорила именно о "вере", избегая прямых упоминаний Бога? Знавшие ее утверждали — старица всегда выбирала слова неслучайно.
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкБогослужение
Богослужение - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Богослужение
Эксперты, учитывая ее склонность к иносказаниям, предполагают две трактовки: вера как опора в неизменных ценностях — правде, справедливости, идее торжества добра — или как предчувствие эпохи, в которой сама вера станет инструментом "великого разделения".
 
 
 
