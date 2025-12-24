https://ria.ru/20251224/kahovka-2064305455.html
В Херсонской области женщина погибла при ударе ВСУ
В Херсонской области женщина погибла при ударе ВСУ - РИА Новости, 24.12.2025
В Херсонской области женщина погибла при ударе ВСУ
Женщина погибла при ударе ВСУ по легковому автомобилю в городе Новая Каховка Херсонской области, еще два человека ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.12.2025
В Херсонской области женщина погибла при ударе ВСУ
В Херсонской области женщина погибла при ударе ВСУ по легковушке