В Херсонской области женщина погибла при ударе ВСУ - РИА Новости, 24.12.2025
12:08 24.12.2025
В Херсонской области женщина погибла при ударе ВСУ
В Херсонской области женщина погибла при ударе ВСУ
Женщина погибла при ударе ВСУ по легковому автомобилю в городе Новая Каховка Херсонской области, еще два человека ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.12.2025
происшествия
новая каховка
херсонская область
каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия, новая каховка, херсонская область , каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области женщина погибла при ударе ВСУ

В Херсонской области женщина погибла при ударе ВСУ по легковушке

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Женщина погибла при ударе ВСУ по легковому автомобилю в городе Новая Каховка Херсонской области, еще два человека ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Новой Каховке удар украинских боевиков по легковому автомобилю привел к смерти 60-летней женщины. 81-летняя женщина и 65-летний мужчина получили ранения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в Каховке в результате обстрела загорелись пустующий склад и неэксплуатируемый индивидуальный жилой дом, а в Брилёвке и Раденске повреждены дома.
