Кадыров поздравил Алиева с днем рождения

ПЯТИГОРСК, 24 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и заявил, что ценит братские отношения между Азербайджаном и Чеченской республикой.
«
"Поздравляю с днем рождения президента республики Азербайджан, дорогого брата Ильхама Гейдаровича Алиева… Я очень высоко ценю братские и дружеские отношения между Азербайджаном и Чеченской республикой, у истоков которых стояли наши отцы – (бывший - ред.) президент Азербайджана Гейдар Алиев и первый президент Чеченской республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что позиция и последовательные шаги Ильхама Алиева вносят весомый вклад в укрепление доверия, партнерства и добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном.
Глава республики добавил, что чеченский народ с благодарностью вспоминает поддержку, оказанную в трудные времена третьим президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым.
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Вчера, 11:34