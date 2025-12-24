Зеленый коридор для инвестиций: как Ленобласть преодолевает вызовы времени

Высокие процентные ставки, кадровый дефицит и административные барьеры – сегодня эти вызовы знакомы каждому инвестору. Однако в Ленинградской области они не стали препятствием для рекордного притока капитала в 2025 году. Напротив, региональные власти превратили решение проблем в системные преимущества. Как цифровизация процессов и эффективные финансовые схемы помогли переломить негативный тренд и какие отрасли стали локомотивами инвестиционного роста региона, читайте в материале РИА Новости.

Инвестиции – в рост

Ленинградская область по итогам 2025 года сохраняет статус одного из самых устойчивых и инвестиционно привлекательных регионов Северо-Западного федерального округа. Даже в условиях общего замедления инвестиций и неопределенности на внешних рынках регион демонстрирует высокие показатели, продолжает поддерживать бизнес и решает проблему кадрового дефицита.

Так, главным результатом года стал значительный рост инвестиций в основной капитал. По данным правительства Ленинградской области, за девять месяцев текущего года их объем составил более триллиона рублей.

Большая часть этих вложений направлена в крупные проекты в сфере газохимии, переработки нефти и газа и транспортно-логистической инфраструктуры. Их выполнение, вместе с развитием портовой зоны и складской логистики, создает долгосрочную экономическую базу и положительно влияет на смежные отрасли.

Хотя новые проекты в этом году запускаются медленнее, все крупные инициативы реализуются по графику.

"Ленинградская область сохраняет репутацию региона с благоприятным инвестиционным климатом. В условиях объективного замедления мы делаем акцент не на количественный рост новых заявок, а на качественное сопровождение уже заявленных проектов", — отметили в региональном правительстве.

Ключевым инструментом такой поддержки остается система "Зеленый коридор", оператором которой выступает Агентство экономического развития Ленобласти. Она обеспечивает приоритетное прохождение согласований, сокращая административную нагрузку и сроки подключения к инфраструктуре.

Бизнес работает эффективнее

В Ленобласти активно работает федеральный проект "Производительность труда" — часть нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Благодаря этому уже 128 местных предприятий начали использовать инструменты бережливого производства, чтобы работать эффективнее.

"Системная работа по повышению производительности труда позволяет предприятиям региона улучшить производственные процессы без значительных финансовых вложений", — рассказал вице-губернатор области по экономическому развитию Егор Мищеряков на традиционной Зимней ассамблее бизнес-сообщества региона, организованной областной Торгово-промышленной палатой (ТПП).

В этом году федеральный проект заметно расширился. Теперь он помогает стать эффективнее не только предприятиям промышленности, но и учреждениям культуры, спорта, образования и здравоохранения. Кроме того, к нему присоединились компании из четырех отраслей: грузоперевозок, туризма, пассажирского транспорта и электроэнергетики. Регион уделяет проекту особое внимание, а губернатор Ленобласти Александр Дрозденко с 2021 года возглавляет соответствующую подкомиссию в Госсовете.

Параллельно развивается и поддержка экспорта. Больше 300 компаний обратились за услугами регионального Центра поддержки экспорта. Это помогло обеспечить поставки на 18 миллионов долларов, 33 предприятия заключили более 90 контрактов с партнерами из 21 страны. Чтобы продвигать товары в Узбекистане, там открыли специальный шоурум, где представлена продукция 43 предприятий Ленобласти. А всего за год провели более 40 мероприятий, посвященных международной торговле.

Лидер промтуров

В уходящем году Ленинградская область запустила проект промышленного туризма "Крутая локация". В заявочной кампании акселератора "Открытая промышленность 5.0" регион оказался в числе лидеров. Сейчас в программе участвуют 15 производств и шесть туроператоров. Они уже продают четыре комбинированных маршрута. Для туристов также выпустили специальный путеводитель.

"Разумеется, наибольший интерес у туриста вызывает все, что связано с “пищевкой” (предприятия пищевой промышленности – прим. ред.). А также крупные масштабные проекты, например, новый морской терминал в Усть-Луге "Порт Фавор". Чтобы разработать другие тематические маршруты, мы в первую очередь должны ориентироваться на туроператоров — они лучше понимают, что нравится потребителю, и смогут более точно расставить нужные акценты", — рассказала директор Агентства экономического развития, руководитель региональной команды акселератора "Открытая промышленность 5.0" Анастасия Михальченко в ходе стратсессии с участниками программы развития промтуризма.

Сейчас проект обозначает новые цели: обновить стратегию, разобраться с трудностями первых участников и понять, какие маршруты самые популярные. Ленобласть ставит перед собой задачу — адаптировать свои туристические продукты для иностранных гостей и подготовить предприятия к их приему.

Инфраструктура в цифре

В Ленинградской области запускается единая система электронного документооборота по инфраструктурным проектам. Она объединяет работу властей, ресурсоснабжающих компаний и инвесторов в едином пространстве. Это сделает реализацию проектов более прозрачной и управляемой.

С 2024 года в регионе начали упрощать согласование документов для подключения к электросетям. Чтобы ускорить этот процесс, на платформе ИРИС создали Инфраструктурную систему электронного документооборота (СЭД). Ее задача — перевести бумажное согласование в цифровой вид и наладить быстрое взаимодействие между всеми, кто в нем участвует. Система позволяет согласовывать два ключевых этапа: трассу прохождения линейного объекта и разрешение на земляные работы.

В 2025 году подсистему начали тестировать вместе с муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями. Все это время ее дорабатывали, упрощали интерфейс, улучшали модули для работы с заявлениями и справочниками. Главное — сделать согласование максимально простым и понятным для пользователей. Сейчас идет подготовка к самому важному — запуску системы в постоянную работу и надежной защите всех данных.

В правительстве Ленобласти подчеркивают, что эта работа является важным шагом к цифровизации. Она поможет развитию региона и сделает услуги для бизнеса и граждан эффективнее.

Фонд в помощь промышленности

Поскольку коммерческие кредиты стали слишком дорогими, для развития заводов и фабрик в Ленобласти заработала система с участием регионального и федерального фондов. Она позволяет получить до 1 миллиарда рублей на новое оборудование сроком до семи лет под низкий процент — не выше 5% годовых. В области действуют четыре региональные программы поддержки. Например, по программе "Цифровизация промышленности" можно получить до 50 миллионов рублей всего под 1% годовых.

В 2025 году власти области, увидев, что мера работает, значительно пополнили региональный Фонд поддержки предпринимательства и промышленности. Его капитал вырос более чем в два раза и превысил 1 миллиард рублей. Общая сумма выданных займов с участием региона увеличилась на 9%, достигнув 1,56 миллиарда рублей. При этом по самим региональным программам объемы выдачи выросли более чем в 2,5 раза — с 260 миллионов рублей в 2024 году до 687 миллионов в 2025-м. Цифры за 2025 год еще могут подрасти, поскольку выдача займов продолжается.

Фонд начал активно работать в 2022 году. Тогда было выдано 119 миллионов рублей по четырем займам, а капитал составлял 289 миллионов. К 2025 году выдача достигла 687 миллионов рублей по 26 займам, а капитал вырос до 1,030 миллиарда.

Параллельно предприятиям в области помогает федеральный Фонд развития промышленности, в том числе совместно с региональным. Например, в 2025 году фонд выдал 782 миллиона рублей по трем займам, а один совместный кредит составил 88 миллионов.

Помимо инвестиционных займов на оборудование, область поддерживает предприятия и в текущем финансировании. Для этого работает гарантийная организация – Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области. Он выступает поручителем по банковским кредитам для малого и среднего бизнеса, делая их доступнее. По итогам 2025 года сумма кредитов с такой гарантией составит около 10,4 миллиарда рублей — более чем в пять раз выше прошлогодних показателей. Динамика здесь тоже значительная: в 2020 году с гарантийной поддержкой привлекли чуть более 1,2 миллиарда рублей кредитов, то есть рост – в 8,6 раза.