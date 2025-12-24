https://ria.ru/20251224/gripp-2064218411.html
Вирусолог оценил вероятность новой пандемии гонконгского гриппа
Вирусолог оценил вероятность новой пандемии гонконгского гриппа
Новая разновидность гриппа A(H3N2), известная как гонконгский грипп или вариант К, не приведет к новой пандемии, так как речь идет об обычном заболевании в... РИА Новости, 24.12.2025
Вирусолог оценил вероятность новой пандемии гонконгского гриппа
РИМ, 24 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Новая разновидность гриппа A(H3N2), известная как гонконгский грипп или вариант К, не приведет к новой пандемии, так как речь идет об обычном заболевании в зимний период болезней, заявил РИА Новости известный итальянский эксперт-вирусолог, главврач городской миланской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско.
"Вариант K не является чем-то революционным или пандемическим, на самом деле этот грипп был хорошо известен еще до COVID-19. Это нестабильный вирус, поэтому он изменяется в процессе репликации, и этот вариант приобрел семь мутаций, которые делают облик этого варианта сложнее распознаваемым", - сказал вирусолог, отметив эффективность прежних вакцин от нового типа.
Он подчеркнул, что зачастую за грипп принимаются обычные респираторные заболевания, пусть и с тяжелыми симптомами. В таком случае гриппом в обиходе называется любая серьезная простуда или аденовирус.
"В этом году во всем мире, даже в Европе
в целом проявляется очень четко новый подштамм, который приводит к осложнениям и пневмонии. Это не пандемия, а ярко выраженный период с множеством случаев", - заявил Прельяско.