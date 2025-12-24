Спецпосланник Трампа заявил, что хочет диалога с жителями Гренландии

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Белый дом хочет начать диалог с жителями Гренландии, чтобы обсудить их будущее развитие, заявил недавно назначенный спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри на фоне притязаний Вашингтона на датский остров.
"Что ж, я думаю, наше обсуждение должно вестись с реальными людьми в Гренландии, с гренландцами. Чего они хотят?.. Смотрите, Соединенные Штаты всегда были гостеприимной стороной. Мы не идем туда, чтобы покорить кого-либо или, знаете ли, захватить чью-либо страну", - заявил Лэндри в интервью телеканалу Fox News.
Спецпосланник объяснил интерес страны к Гренландии тем, что остров долгое время находился в геополитической тени, в то время как Китай проявлял там свою активность, а Европа игнорировала регион. Он подчеркнул, что США, как "обладатель сильнейшей экономики", предлагают Гренландии "быстрый способ обеспечить безопасность", географически находясь гораздо ближе, чем европейские партнеры.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о назначении Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
В Дании назвали единственную угрозу для Гренландии
14 апреля, 12:20