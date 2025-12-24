"Буквально разорвало": мужчину госпитализировали из-за особого коктейля

"На кадрах видно, как мужчине за секунды становится плохо и он хватается за живот — в этот момент его желудок буквально разорвало", — говорится в публикации.

В материале подчеркнули, что такие коктейли можно употреблять лишь только после того, как азот полностью испарится, но повар не рассказал об этом посетителям, а предложил одному из участников корпоратива сразу выпить напиток, после чего пострадавшему тут же стало плохо.