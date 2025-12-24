Рейтинг@Mail.ru
"Буквально разорвало": мужчину госпитализировали из-за особого коктейля
14:29 24.12.2025 (обновлено: 15:14 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/gospitalizatsiya-2064344854.html
Во время корпоратива мужчине разорвало желудок из-за коктейля с жидким азотом, сообщает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:29:00+03:00
2025-12-24T15:14:00+03:00
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
"Буквально разорвало": мужчину госпитализировали из-за особого коктейля

Baza: мужчине разорвало желудок из-за коктейля с жидким азотом

CC BY 2.0 / Nenad Stojkovic / Closeup of a cherry and raspberry cocktailКоктейль
Коктейль - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
CC BY 2.0 / Nenad Stojkovic / Closeup of a cherry and raspberry cocktail
Коктейль. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Во время корпоратива мужчине разорвало желудок из-за коктейля с жидким азотом, сообщает Telegram-канал Baza.
«
"На кадрах видно, как мужчине за секунды становится плохо и он хватается за живот — в этот момент его желудок буквально разорвало", — говорится в публикации.
Отмечается, что инцидент произошел в московской кулинарной студии "Игра столов", где шеф-повар решил приготовить гостям напитки, содержащие жидкий азот.
В материале подчеркнули, что такие коктейли можно употреблять лишь только после того, как азот полностью испарится, но повар не рассказал об этом посетителям, а предложил одному из участников корпоратива сразу выпить напиток, после чего пострадавшему тут же стало плохо.
Источник указал, что потерпевшего 38-летнего Сергея госпитализировали: его желудок уже зашили, а сам мужчина находится в сознании.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Участника фаер-шоу в Петербурге госпитализировали с ожогами
