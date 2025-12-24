Рейтинг@Mail.ru
Газпромбанк: Новая линия трамвая в Петербурге - хороший пример ГЧП-проекта - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 24.12.2025 (обновлено: 14:12 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/gazprombank-2064337581.html
Газпромбанк: Новая линия трамвая в Петербурге - хороший пример ГЧП-проекта
Газпромбанк: Новая линия трамвая в Петербурге - хороший пример ГЧП-проекта - РИА Новости, 24.12.2025
Газпромбанк: Новая линия трамвая в Петербурге - хороший пример ГЧП-проекта
Новая трамвайная линия "Славянка", открытая в среду в Санкт-Петербурге, - один из крупнейших в России ГЧП-проектов в области общественного транспорта и хороший... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:05:00+03:00
2025-12-24T14:12:00+03:00
газпромбанк
санкт-петербург
славянка
александр беглов
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064337397_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_2997c5cb70f71db363232667c371d966.jpg
https://ria.ru/20251224/beglov-2064330173.html
https://realty.ria.ru/20251224/sobytiya-2063205923.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064337397_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_a0bfef710b5380992400ff95a8f81c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпромбанк, санкт-петербург, славянка , александр беглов, "дом.рф"
Газпромбанк, Санкт-Петербург, Славянка , Александр Беглов, "Дом.РФ"
Газпромбанк: Новая линия трамвая в Петербурге - хороший пример ГЧП-проекта

Газпромбанк: Линия трамвая "Славянка" в Петербурге - пример ГЧП-проекта

© Фото предоставлено пресс-службой ГазпромбанкаГазпромбанк: Новая линия трамвая в Петербурге - хороший пример ГЧП-проекта
Газпромбанк: Новая линия трамвая в Петербурге - хороший пример ГЧП-проекта - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Газпромбанка
Газпромбанк: Новая линия трамвая в Петербурге - хороший пример ГЧП-проекта
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новая трамвайная линия "Славянка", открытая в среду в Санкт-Петербурге, - один из крупнейших в России ГЧП-проектов в области общественного транспорта и хороший пример инициативы, где выгоду получает каждая из сторон, сказал первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду открыл пассажирское движение по первому этапу скоростной трамвайной линии "Славянка", который связал жилые кварталы поселка Шушары с метрополитеном и сетью общественного транспорта Петербурга. Проект реализуется в формате концессионного соглашения между правительством Санкт-Петербурга и компанией "Балтнедвижсервис" (входит в ГК "АБЗ-1"). В проекте применен механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.
Беглов открыл первую очередь новой трамвайной линии Славянка в Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Беглов открыл первую очередь новой трамвайной линии "Славянка" в Петербурге
Вчера, 13:34
"Проект "Славянка" является уникальным для отечественного электротранспорта. Уверен, что комфортный, безопасный и экологичный трамвайный маршрут отлично впишется в городскую среду. Кроме того, это успешный пример государственно-частного партнерства, где выгоду получает каждая из сторон. Объединенные усилия нас как коммерческого банка и ДОМ.РФ как института развития позволили добиться максимально эффективной ставки внешнего заимствования. Мы готовы к реализации новых амбициозных проектов в Санкт-Петербурге, а также масштабированию инициативы в крупнейших агломерациях", – приводятся в сообщении банка слова Чичканова.
Как отметил губернатор Санкт-Петербурга на открытии линии, ее запуск - качественно новый этап развития общественного транспорта на юге Петербурга и во всем городе.
"Мы реализуем проект в рамках одного из ключевых приоритетов Петербурга до 2030 года - "Удобный общественный транспорт". Модернизируем транспортную инфраструктуру, чтобы передвижение по городу было максимально комфортным и доступным для каждого жителя", - сказал Беглов.
По его словам, общий объем инвестиций в проект составляет более 50 миллиардов рублей.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов также осмотрел новое депо в Шушарах, которое будет обслуживать линию. Губернатору представили диспетчерскую и ремонтную зону. По пути следования трамвая Беглов провел в нем рабочее совещание с участниками проекта – руководителями Группы компаний "АБЗ-1", представителями АО "Газпромбанк" и ПАО "ДОМ.РФ".
Они сообщили, что на втором этапе строительства линии - от трамвайного депо в Шушарах до микрорайона Славянка завершено переустройство русел рек Славянка и Кузьминка и возведение двух мостов. Закончены работы по монтажу металлоконструкций пролетного строения путепровода через железнодорожные пути Витебского направления Октябрьской железной дороги и Детскую железную дорогу. В микрорайоне Славянка уже построен конечный остановочный павильон. Устанавливаются трамвайные линии на шоссе Подбельского, Торопецкой и Северской улицах. По плану срок завершения работ по второму этапу до микрорайона Славянка - конец 2026 года.
Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Десять главных событий рынка недвижимости в 2025 году
Вчера, 08:00
 
ГазпромбанкСанкт-ПетербургСлавянкаАлександр Беглов"Дом.РФ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала