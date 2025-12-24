Газпромбанк: Новая линия трамвая в Петербурге - хороший пример ГЧП-проекта

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новая трамвайная линия "Славянка", открытая в среду в Санкт-Петербурге, - один из крупнейших в России ГЧП-проектов в области общественного транспорта и хороший пример инициативы, где выгоду получает каждая из сторон, сказал первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду открыл пассажирское движение по первому этапу скоростной трамвайной линии "Славянка", который связал жилые кварталы поселка Шушары с метрополитеном и сетью общественного транспорта Петербурга. Проект реализуется в формате концессионного соглашения между правительством Санкт-Петербурга и компанией "Балтнедвижсервис" (входит в ГК "АБЗ-1"). В проекте применен механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

"Проект "Славянка" является уникальным для отечественного электротранспорта. Уверен, что комфортный, безопасный и экологичный трамвайный маршрут отлично впишется в городскую среду. Кроме того, это успешный пример государственно-частного партнерства, где выгоду получает каждая из сторон. Объединенные усилия нас как коммерческого банка и ДОМ.РФ как института развития позволили добиться максимально эффективной ставки внешнего заимствования. Мы готовы к реализации новых амбициозных проектов в Санкт-Петербурге, а также масштабированию инициативы в крупнейших агломерациях", – приводятся в сообщении банка слова Чичканова.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга на открытии линии, ее запуск - качественно новый этап развития общественного транспорта на юге Петербурга и во всем городе.

"Мы реализуем проект в рамках одного из ключевых приоритетов Петербурга до 2030 года - "Удобный общественный транспорт". Модернизируем транспортную инфраструктуру, чтобы передвижение по городу было максимально комфортным и доступным для каждого жителя", - сказал Беглов.

По его словам, общий объем инвестиций в проект составляет более 50 миллиардов рублей.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов также осмотрел новое депо в Шушарах, которое будет обслуживать линию. Губернатору представили диспетчерскую и ремонтную зону. По пути следования трамвая Беглов провел в нем рабочее совещание с участниками проекта – руководителями Группы компаний "АБЗ-1", представителями АО "Газпромбанк" и ПАО "ДОМ.РФ".