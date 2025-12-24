https://ria.ru/20251224/futbol-2064251285.html
Президент "Фенербахче" сдал положительный тест на наркотики, выяснили СМИ
Президент "Фенербахче" сдал положительный тест на наркотики, выяснили СМИ
Результаты теста на наркотики президента турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттина Сарана оказались положительными, сообщил в среду телеканал TRT... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
футбол
фенербахче
фенербахче
TRT Haber: президент "Фенербахче" Саран сдал положительный тест на наркотики
СТАМБУЛ, 24 дек – РИА Новости. Результаты теста на наркотики президента турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттина Сарана оказались положительными, сообщил в среду телеканал TRT Haber.
Саран был вызван на допрос сразу после того, как вернулся из заграничной поездки.
"Результаты сданного президентом "Фенербахче" Садеттином Сараном теста на наркотики оказались положительными", - сообщило агентство. Следы наркотиков обнаружены в волосах, отметил канал, в крови их нет. Отчет направлен прокуратуре Стамбула.
На прошлой неделе суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.
Подобные операции в Турции проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.