Макрон превращает ЕС в цифровой ГУЛАГ, заявил Дуров

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ из-за низких рейтингов, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

"Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ — с помощью цензуры (DSA) и массовой слежки (Chat Control)", — написал он в соцсети X

Закон о цифровых услугах вступил в силу в ЕС в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением дезинформации и детской порнографии. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.

Еврокомиссия определила компании, которые владеют наиболее крупными онлайн-платформами, они попали под ее прямой надзор. Среди них — Alphabet, Amazon, Apple , ByteDance, Meta*, Microsoft и X. Ведомство регулярно направляет им претензии с требованием устранения обнаруженных нарушений. В противном случае ЕК угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории Евросоюза.

В конце ноября Совет ЕС представил окончательный вариант законопроекта Chat Control 2.0, который устанавливает контроль над всеми чатами и мессенджерами. Как пишет европейская медиаплатформа Euractiv, регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования.