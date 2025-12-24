Кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев" прошел в Бангладеш

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" прошел 22-23 декабря в столице Бангладеш, сообщает RT.

Кинопоказы на площадке Русского дома в Дакке, а также в двух крупнейших университетах страны Daffodil International University и North South University собрали студентов, преподавателей, будущих журналистов и представителей академического сообщества.

В рамках фестиваля была показана лента Руслана Гусарова и Артема Сомова "Один. Поле. Воин" — о том, как сапер-разведчик из Дагестана Закарья Алиев провел три недели один в окружении врагов, без воды и еды. Зрителям также продемонстрировали фильм Екатерины Китайцевой и Дмитрия Хрусталева "Время правды. Нюрнберг" о том, как страны-победительницы судили нацистских преступников и заложили основы нового мирового правопорядка.

Фестиваль представил автор телеканала RT.Док Дмитрий Хрусталев. Он ответил на вопросы зрителей и провел мастер-классы для студентов.