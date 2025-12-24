https://ria.ru/20251224/film-2064427715.html
Кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев" прошел в Бангладеш
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" прошел 22-23 декабря в столице Бангладеш, сообщает RT. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:51:00+03:00
бангладеш
дакка (город)
республика дагестан
Кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев" прошел в Бангладеш
Российские документальные фильмы показали на фестивале RT.Док в Дакке
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" прошел 22-23 декабря в столице Бангладеш, сообщает RT.
Кинопоказы на площадке Русского дома в Дакке, а также в двух крупнейших университетах страны Daffodil International University и North South University собрали студентов, преподавателей, будущих журналистов и представителей академического сообщества.
В рамках фестиваля была показана лента Руслана Гусарова и Артема Сомова "Один. Поле. Воин" — о том, как сапер-разведчик из Дагестана Закарья Алиев провел три недели один в окружении врагов, без воды и еды. Зрителям также продемонстрировали фильм Екатерины Китайцевой и Дмитрия Хрусталева "Время правды. Нюрнберг" о том, как страны-победительницы судили нацистских преступников и заложили основы нового мирового правопорядка.
Фестиваль представил автор телеканала RT.Док Дмитрий Хрусталев. Он ответил на вопросы зрителей и провел мастер-классы для студентов.
"Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" для Русского дома — это прежде всего пространство живого и честного разговора с зарубежной аудиторией. Мы видим, насколько высок интерес к документальному кино, которое говорит не лозунгами, а языком реальных человеческих историй и подлинных свидетельств", — сказала директор Русского дома в Бангладеш Александра Хлевной, ее слова приводятся в сообщении.