Фармпроизводители выступили за запуск "второго лишнего" с января 2026 года

МОСКВА, 24 дек – Пресс-служба АО "Активный Компонент". – На пресс-конференции "Достижение лекарственного суверенитета России: сейчас или никогда?" российские фармпроизводители обсудили угрозу переносов введения преференции "второй лишний" и предложили компромиссную схему, при которой она может заработать уже с января 2026 года.

Генеральный директор Ассоциации "Лекмедобращение" Филипп Романов отметил, что введение механизма "второй лишний" переносится шестой раз. Он остановился на принципиальной важности перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) — ориентира для отечественных производителей в части импортозамещения. В препараты этого списка самими производителями было проинвестировано более 100 миллиардов рублей, что было также поддержано бюджетным финансированием.

"При обсуждении обновления списка СЗЛС регуляторы предлагают сформировать новый перечень без оглядки на то, что было проделано за 16 лет. Нам кажется, что за базу нужно взять прежний список СЗЛС и, если расширять его, то на перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) – основных препаратов, с точки зрения пациентов. Если мы каждый раз будем разрабатывать новое, то у производителя не будет инвестиционных ориентиров и уверенности, что завтра не забудут и это", – считает Романов.

Он отметил, что откладывать введение механизма "второго лишнего" недопустимо.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Станислав Наумов задался вопросом, как стало возможным, что достижение технологического суверенитета, о котором говорит президент России, в фармацевтической отрасли разбивается о межведомственные разногласия.

"Если вы хотите русских инвестиций в те русские товары, которые нужны, вы должны создать долгосрочные гарантии, что это востребовано, что система госзакупок приобретает это на регулярной основе", – сказал Наумов. Он сообщил, что намерен направить депутатский запрос в правительство России с просьбой разъяснить причину систематических переносов "второго лишнего".

Председатель Экспертного совета по развитию конкуренции в фармацевтической деятельности комитета Государственной Думы по защите конкуренции Ирина Филатова отметила, что стабильное качество и непрерывность поставок лекарств для граждан – это государственный приоритет и что механизм "второй лишний", способный помочь в достижении этой цели, должен быть запущен как можно быстрее.

К скорейшему введению преференции "второй лишний" призвал и президент компании "Активный Компонент" Александр Семенов. Он отметил значительно возросший уровень строгости проверок Минпромторга, которые позволяют выявлять недобросовестных производителей. С учетом этого Семенов предложил компромиссный подход, который позволит ввести в действие преференцию "второй лишний" уже с января 2026 года.

"Возможно, имеет смысл сейчас запускать систему прослеживаемости в облегченном варианте, в течение года доработать ее, и на этот год оставить в действии сертификаты о происхождении. Но оттягивать дальше запуск "второго лишнего" невозможно", – пояснил он. На период, пока не финализирован обновленный перечень СЗЛС, Семенов предложил использовать список 2020 года (включающий 215 позиций), добавив туда лекарства, на которых настаивает министерство здравоохранения: препараты крови, вакцины, наркотические препараты.

Генеральный директор компании ГЕРОФАРМ Петр Родионов отметил, что развитие инновационной фармацевтической отрасли напрямую зависит от наличия сформированной компетенции производства по полному циклу. "Требуется механизм, дающий производителям доступ к рынку. Если мы хотим глобально развивать индустрию, то список СЗЛС должен быть равным списку ЖНВЛП. Если сейчас ввести "второй лишний", то за пять лет появится огромное количество продуктов, сделанных по полному циклу", – считает он.

"Почему у нас появилось так много компаний, которые производят готовую лекарственную форму? Потому что заработал "третий лишний" – инструмент, который абсолютно точно показал работоспособность. Одновременно с этим ценовая преференция в размере 25% не привела к существенному росту реальной локализации до полного цикла. Это свершившийся факт", – подчеркнул Родионов.

Директор по доступу препаратов на рынок российской биофармацевтической компании "ПРОМОМЕД" Алексей Михеев указал на необходимость ускорить введение национального режима госзакупок "второй лишний" для стратегически важных лекарств, отдельно отметив важность сохранения действующего перечня СЗЛС.

"Реализация инициативы "второй лишний" нацелена на раскрытие потенциала российской фармацевтической промышленности. Ключевая задача данного проекта – создать стимулы для отечественных производителей к самостоятельной разработке высококачественных препаратов и внедрению технологий полного производственного цикла. Такой подход является фундаментом для укрепления лекарственной безопасности страны. При этом базовый перечень СЗЛС должен быть сохранен. Чем шире этот перечень, тем больше у российских компаний будет мотивации инвестировать в исследования и создание современных производственных мощностей", – резюмировал он.