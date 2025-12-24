Бизнесмен Хубутия задолжал 150 рублей по делу об алиментах

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Бывший министр торговли Подмосковья бизнесмен Михаил Хубутия, осужденный на год условно за избиение обухом топора матери своего ребенка, должен 150 рублей госпошлины по делу о взыскании алиментов на содержание других своих детей, следует из судебных материалов и материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно судебным материалам, Екатерина Джанашия 30 июля подала иск "о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей" с должника Хубутии. Тогда же иск был удовлетворен, а в августе вступил в силу. В конце сентября, как следует из судебных материалов, был выдан исполнительный лист, а в декабре, по данным приставов, в отношении Хубутии было возбуждено исполнительное производство. В настоящее время сумма задолженности бизнесмена составляет 150 рублей.

В апреле в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Хубутия избил обухом топора Юлию Ван, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Накануне Одинцовский суд Московской области приговорил его к году условно по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 112 УК РФ ).

Хубутия полностью признал вину, а также частично возместил расходы на лечение Ван. Пока шло разбирательство, она подала в суд заявление о взыскании алиментов.