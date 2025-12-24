Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен Хубутия задолжал 150 рублей по делу об алиментах - РИА Новости, 24.12.2025
14:08 24.12.2025
Бизнесмен Хубутия задолжал 150 рублей по делу об алиментах
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
москва
происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Бывший министр торговли Подмосковья бизнесмен Михаил Хубутия, осужденный на год условно за избиение обухом топора матери своего ребенка, должен 150 рублей госпошлины по делу о взыскании алиментов на содержание других своих детей, следует из судебных материалов и материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным материалам, Екатерина Джанашия 30 июля подала иск "о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей" с должника Хубутии. Тогда же иск был удовлетворен, а в августе вступил в силу. В конце сентября, как следует из судебных материалов, был выдан исполнительный лист, а в декабре, по данным приставов, в отношении Хубутии было возбуждено исполнительное производство. В настоящее время сумма задолженности бизнесмена составляет 150 рублей.
В апреле в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Хубутия избил обухом топора Юлию Ван, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.
Накануне Одинцовский суд Московской области приговорил его к году условно по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 112 УК РФ).
Хубутия полностью признал вину, а также частично возместил расходы на лечение Ван. Пока шло разбирательство, она подала в суд заявление о взыскании алиментов.
В среду адвокат Ван Кристина Высоцкая рассказала РИА Новости, что Савеловский суд Москвы обязал Хубутию платить ежемесячно 150 тысяч рублей на содержание их с Ван общей дочери.
