Экономический вес западных стран снижается, заявил Оверчук - РИА Новости, 24.12.2025
10:50 24.12.2025
Экономический вес западных стран снижается, заявил Оверчук
Экономический вес западных стран снижается, это начинают понимать на Глобальном Юге и Востоке, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Экономический вес западных стран снижается, заявил Оверчук

Алексей Оверчук
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экономический вес западных стран снижается, это начинают понимать на Глобальном Юге и Востоке, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Все (на Глобальном Юге и на Востоке - ред.) подспудно понимают эту ситуацию, анализируют то, что происходит в мире, и понимают, что экономический вес западных стран снижается. Понимают, что возникает новая экономика, новые отношения, новые связи. Они понимают роль Евразии в этой экономике и роль России в этой экономике", - заявил Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24".
Российская экономика развернулась на Восток, заявил Оверчук
Заголовок открываемого материала