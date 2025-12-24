Дуров пошутил про ориентацию Макрона

"Тогда это будет негомосексуальный проект, который выдает себя за гомосексуальный. Как президент Франции, только наоборот", - написал в ответ Дуров, прикрепив к посту перевернутый смайлик.

В июле 2025 года апелляционный суд Парижа оправдал Рей по делу против нее о клевете, начатого против нее Брижит Макрон и ее братом. Суд счел, что большинство ее комментариев не подпадает под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.