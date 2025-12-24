https://ria.ru/20251224/durov-2064279056.html
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пошутил про сексуальную ориентацию президента Франции Эммануэля Макрона. РИА Новости, 24.12.2025
Дуров пошутил про ориентацию Макрона
Дуров пошутил про сексуальную ориентацию Макрона
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пошутил
про сексуальную ориентацию президента Франции Эммануэля Макрона.
Дуров
ранее пофантазировал о логотипе для своей программы донорства спермы. В соцсети X он опубликовал фотографию листа бумаги в клетку с заметками и наброском, похожим на логотип в виде круга с сочетанием букв pd, которые, вероятно, отсылают к инициалам бизнесмена.
Один из пользователей соцсети X указал основателю Telegram
, что аббревиатура pd используется во Франции
для обозначения людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
).
"Тогда это будет негомосексуальный проект, который выдает себя за гомосексуальный. Как президент Франции, только наоборот", - написал в ответ Дуров, прикрепив к посту перевернутый смайлик.
Ранее Макрон
уже попадал в скандал, связанный с его ориентацией. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей в ролике на платформе YouTube
заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении супруги президента. Она утверждала, что Брижит Макрон, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США
.
В сентябре 2024 года суд Парижа
приговорил Рей, а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.
В июле 2025 года апелляционный суд Парижа оправдал Рей по делу против нее о клевете, начатого против нее Брижит Макрон и ее братом. Суд счел, что большинство ее комментариев не подпадает под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.