В московской клинике рассказали о возможности ЭКО со спермой Павла Дурова
В московской клинике рассказали о возможности ЭКО со спермой Павла Дурова - РИА Новости, 24.12.2025
В московской клинике рассказали о возможности ЭКО со спермой Павла Дурова
Женщины могут бесплатно сделать ЭКО со спермой основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщили РИА Новости в московской клинике "АльтраВита". РИА Новости, 24.12.2025
