В московской клинике рассказали о возможности ЭКО со спермой Павла Дурова - РИА Новости, 24.12.2025
03:58 24.12.2025
В московской клинике рассказали о возможности ЭКО со спермой Павла Дурова
В московской клинике рассказали о возможности ЭКО со спермой Павла Дурова
павел дуров, telegram, общество
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Женщины могут бесплатно сделать ЭКО со спермой основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщили РИА Новости в московской клинике "АльтраВита".
"Знаете, да, сперма действительно Павла Дурова", - рассказала сотрудница клиники, отвечая на вопрос, действительно ли у них есть сперма Дурова для ЭКО.
Она добавила, что программу лично оплачивает основатель Telegram.
