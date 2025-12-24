https://ria.ru/20251224/dtp-2064399374.html
Уполномоченного по правам человека в Забайкалье госпитализировали после ДТП
Уполномоченного по правам человека в Забайкалье госпитализировали после ДТП - РИА Новости, 24.12.2025
Уполномоченного по правам человека в Забайкалье госпитализировали после ДТП
Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов попал в ДТП во время поездки в командировку, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил РИА... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:19:00+03:00
2025-12-24T16:19:00+03:00
2025-12-24T16:29:00+03:00
происшествия
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251223/dtp-2064178425.html
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Уполномоченного по правам человека в Забайкалье госпитализировали после ДТП
РИА Новости: уполномоченный по правам человека в Забайкалье Хлызов попал в ДТП
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов попал в ДТП во время поездки в командировку, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости его помощник Михаил Иванчиков.
"Николай Николаевич поехал на служебном автомобиле с водителем в командировку, и потом мы узнали, что он попал в больницу. Больница пока информации не дает. Но он разговаривает, в сознании, в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также ему сообщили, что водитель автомобиля погиб.