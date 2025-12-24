Уполномоченного по правам человека в Забайкалье госпитализировали после ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов попал в ДТП во время поездки в командировку, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости его помощник Михаил Иванчиков.

"Николай Николаевич поехал на служебном автомобиле с водителем в командировку, и потом мы узнали, что он попал в больницу. Больница пока информации не дает. Но он разговаривает, в сознании, в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.