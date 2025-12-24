Рейтинг@Mail.ru
Уполномоченного по правам человека в Забайкалье госпитализировали после ДТП - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 24.12.2025 (обновлено: 16:29 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/dtp-2064399374.html
Уполномоченного по правам человека в Забайкалье госпитализировали после ДТП
Уполномоченного по правам человека в Забайкалье госпитализировали после ДТП - РИА Новости, 24.12.2025
Уполномоченного по правам человека в Забайкалье госпитализировали после ДТП
Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов попал в ДТП во время поездки в командировку, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил РИА... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:19:00+03:00
2025-12-24T16:29:00+03:00
происшествия
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251223/dtp-2064178425.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Уполномоченного по правам человека в Забайкалье госпитализировали после ДТП

РИА Новости: уполномоченный по правам человека в Забайкалье Хлызов попал в ДТП

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов попал в ДТП во время поездки в командировку, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости его помощник Михаил Иванчиков.
"Николай Николаевич поехал на служебном автомобиле с водителем в командировку, и потом мы узнали, что он попал в больницу. Больница пока информации не дает. Но он разговаривает, в сознании, в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также ему сообщили, что водитель автомобиля погиб.
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в ДТП в Омской области
23 декабря, 19:55
 
ПроисшествияЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала