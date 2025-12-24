В РВИО сравнили зверства нацистов в Донбассе с преступлениями гитлеровцев

МОСКВА 24 дек - РИА Новости. Зверства неонацистов в Донбассе превосходят преступления гитлеровцев в годы Второй мировой войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью агентству историк назвал беспредельными действия украинских неонацистов в Донбассе.
"Мы выпустили с фондом Максима Григорьева "Черную книгу" о преступлениях современных украинских неонацистов, начиная с 2014 года. И то, что там свидетели говорили, и то, что доказано, это страшно. Как они издевались над мирными жителями, как они издевались над военнопленными дончанами из Донецкой республики, Луганской республики. И это неописуемо, это сравнимо, а иногда даже по своему зверству превосходит то, что гитлеровцы делали в годы Второй мировой войны", - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.