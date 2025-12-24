Рейтинг@Mail.ru
В РВИО сравнили зверства нацистов в Донбассе с преступлениями гитлеровцев - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/donbass-2064226082.html
В РВИО сравнили зверства нацистов в Донбассе с преступлениями гитлеровцев
В РВИО сравнили зверства нацистов в Донбассе с преступлениями гитлеровцев - РИА Новости, 24.12.2025
В РВИО сравнили зверства нацистов в Донбассе с преступлениями гитлеровцев
Зверства неонацистов в Донбассе превосходят преступления гитлеровцев в годы Второй мировой войны, заявил РИА Новости научный директор Российского... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T05:33:00+03:00
2025-12-24T05:33:00+03:00
донбасс
германия
нюрнберг
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
российское военно-историческое общество (рвио)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037861464_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_6b0c4aca852faac4e0fc0a2d80554e0d.jpg
https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html
https://ria.ru/20251120/peskov-2056282138.html
донбасс
германия
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037861464_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_62d8c07dae4db37a77db3cc774e25bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, германия, нюрнберг, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), российское военно-историческое общество (рвио), в мире
Донбасс, Германия, Нюрнберг, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Российское военно-историческое общество (РВИО), В мире
В РВИО сравнили зверства нацистов в Донбассе с преступлениями гитлеровцев

РИА Новости: Мягков заявил, что неонацисты превосходят гитлеровцев по зверствам

© РИА Новости / Виталий БелоусовНаучный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА 24 дек - РИА Новости. Зверства неонацистов в Донбассе превосходят преступления гитлеровцев в годы Второй мировой войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью агентству историк назвал беспредельными действия украинских неонацистов в Донбассе.
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ
9 апреля, 16:02
"Мы выпустили с фондом Максима Григорьева "Черную книгу" о преступлениях современных украинских неонацистов, начиная с 2014 года. И то, что там свидетели говорили, и то, что доказано, это страшно. Как они издевались над мирными жителями, как они издевались над военнопленными дончанами из Донецкой республики, Луганской республики. И это неописуемо, это сравнимо, а иногда даже по своему зверству превосходит то, что гитлеровцы делали в годы Второй мировой войны", - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Песков высказался о возможности трибунала над неонацистами на Украине
20 ноября, 13:21
 
ДонбассГерманияНюрнбергМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Российское военно-историческое общество (РВИО)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала